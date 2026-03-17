Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Για πρώτη φορά «παράθυρο» Μητσοτάκη για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα

Εξήγησε, σε συνέδριο του Bloomberg, πως αυτό θα συμβεί αν αποτελέσει ευρωπαϊκή απόφαση, αν και ο ίδιος θα προτιμούσε στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξετάσει η ελληνική κυβέρνηση μειώσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, σε περίπτωση που «η Ευρώπη μας το επέτρεπε», άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Bloomberg

Πρόσθεσε, ωστόσο, οτι «αν εξαρτάται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, τότε θα προτιμούσαμε στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης», αναφέροντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη την εργαλειοθήκη για μέτρα στήριξης των ευάλωτων.

 
Επιπλέον και σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, σύντομα θα υπάρξει ένα στοχευμένο πακέτο στήριξης, που θα αφορά τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στο πλαίσιο των αντοχών του προϋπολογισμού. Θα είναι επιδοματικού χαρακτήρα και αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από το Πάσχα.

Επίσης και επειδή το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που παρασέρνει την ακρίβεια σε όλη την αγορά, ο πρωθυπουργός αναμένεται να προβεί σε κάποιου είδους ρύθμιση που θα αφορά τις επιχειρήσεις, μία ελάφρυνση δηλαδή σε αυτές που πλήττονται από το μεταφορικό κόστος.
 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Bloomberg ΚΑΥΣΙΜΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark