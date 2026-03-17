Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξετάσει η ελληνική κυβέρνηση μειώσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, σε περίπτωση που «η Ευρώπη μας το επέτρεπε», άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Bloomberg.

Πρόσθεσε, ωστόσο, οτι «αν εξαρτάται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, τότε θα προτιμούσαμε στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης», αναφέροντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη την εργαλειοθήκη για μέτρα στήριξης των ευάλωτων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Επιπλέον και σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, σύντομα θα υπάρξει ένα στοχευμένο πακέτο στήριξης, που θα αφορά τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στο πλαίσιο των αντοχών του προϋπολογισμού. Θα είναι επιδοματικού χαρακτήρα και αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από το Πάσχα.

Επίσης και επειδή το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που παρασέρνει την ακρίβεια σε όλη την αγορά, ο πρωθυπουργός αναμένεται να προβεί σε κάποιου είδους ρύθμιση που θα αφορά τις επιχειρήσεις, μία ελάφρυνση δηλαδή σε αυτές που πλήττονται από το μεταφορικό κόστος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.