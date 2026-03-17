Το ΠΑΣΟΚ προτείνει για αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Πάρι Κουκουλόπουλο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποίησε με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι προτείνει για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής τον βουλευτή Κοζάνης, Πάρι Κουκουλόπουλο.
Ο Πάρις Κουκουλόπουλος είναι στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.
Πηγή: skai.gr
