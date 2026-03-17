Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει για αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Πάρι Κουκουλόπουλο

Το γνωστοποίησε με επιστολή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη - Στέλεχος με εμπειρία ο Κοζανίτης βουλευτής

Πάρις Κουκουλόπουλος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποίησε με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι προτείνει για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής τον βουλευτή Κοζάνης, Πάρι Κουκουλόπουλο.

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος είναι στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΣΟΚ Νικήτας Κακλαμάνης Νίκος Ανδρουλάκης
8 0 Bookmark