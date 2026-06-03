Φθορίζουσα αράχνη, θωρακισμένος γρύλος: Εντυπωσιακά νέα είδη ζωής ανακαλύφθηκαν στην Ανγκόλα

Παρόλο που η παγκόσμια βιοποικιλότητα βρίσκεται σε συνεχή υποχώρηση, οι επιστήμονες εξακολουθούν να ανακαλύπτουν νέα είδη ζωής και μάλιστα με πρωτοφανή ρυθμό.

Μια πρόσφατη αποστολή στην ανατολική Aνγκόλα αποκάλυψε δεκάδες άγνωστα για τους επιστήμονες μέχρι σήμερα είδη, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ένα από τα τελευταία μεγάλα ανεξερεύνητα σημεία βιοποικιλότητας της Αφρικής.

Σχεδόν ανεξερεύνητη για δεκαετίες η περιοχή

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο απομονωμένο οροπέδιο Lisima Plateau, μια μεγάλη ορεινή περιοχή που τροφοδοτεί τις πηγές των ποταμών Κονγκό, Οκαβάνγκο, Ζαμβέζη και Κουάνζα. Εξαιτίας της δύσβατης γεωγραφίας και του εμφυλίου πολέμου που ταλαιπώρησε τη χώρα για 27 χρόνια έως το 2002, η περιοχή παρέμενε επί δεκαετίες σχεδόν ανεξερεύνητη.

Η αποστολή, με την ονομασία «Cassai Life Atlas», πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο υπό την καθοδήγηση του Νοτιοαφρικανού εξερευνητή Steve Boyes και του οργανισμού The Wilderness Project. Συνολικά 16 Αφρικανοί και διεθνείς επιστήμονες κατέγραψαν την πληρέστερη μέχρι σήμερα εικόνα της βιοποικιλότητας του οροπεδίου.

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά ευρήματα βρίσκεται ένα είδος αράχνης-κάβουρα με χαρακτηριστικό «στέμμα», το οποίο εκπέμπει έντονο μπλε χρώμα κάτω από υπεριώδη ακτινοβολία, για λόγους που παραμένουν άγνωστοι στους επιστήμονες.

Εξίσου ενδιαφέρουσα θεωρείται μια αράχνη που μιμείται την εμφάνιση μιας τοξικής πασχαλίτσας, αποτρέποντας έτσι τους θηρευτές της. Οι ερευνητές κατέγραψαν επίσης 103 είδη λιβελούλας και ζυγοπτέρων, εκ των οποίων οκτώ φαίνεται να είναι εντελώς άγνωστα στην επιστήμη. Παράλληλα εντοπίστηκαν οκτώ νέα είδη νυχτοπεταλούδων, καθώς και τρία άγνωστα μέχρι σήμερα είδη ακρίδων και γρύλων.

Πέρα από τα νέα είδη, οι επιστήμονες κατέγραψαν και σπάνια ζώα που ήταν ήδη γνωστά στην επιστήμη. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η γκαμπόν οχιά, η οποία διαθέτει τους μεγαλύτερους δηλητηριώδεις κυνόδοντες από οποιοδήποτε φίδι στον κόσμο, φτάνοντας τα πέντε εκατοστά. Εντυπωσιακή ήταν επίσης η παρουσία της άπτερης «μύγας των νυχτερίδων», ενός παρασίτου που ζει πάνω στις νυχτερίδες και τρέφεται με το αίμα τους, καθώς και μιας ιδιαίτερης νυχτοπεταλούδας με φτερά που μοιάζουν με φτερά πτηνών αντί για συμβατικές μεμβράνες.

Ο επικεφαλής της αποστολής, Rob Taylor, χαρακτήρισε τη δυνατότητα διενέργειας έρευνας στην περιοχή ως «προνόμιο» αλλά και μια «συναρπαστική εμπειρία», επισημαίνοντας ότι οι επιστήμονες εργάστηκαν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κατά την κορύφωση των βροχοπτώσεων. Οι ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες με ακινητοποιημένα οχήματα, μηχανικές βλάβες και περιστατικά ελονοσίας, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η έρευνα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα χρειαστούν μήνες ή ακόμη και χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η επιστημονική περιγραφή όλων των νέων οργανισμών που συλλέχθηκαν.

Ευάλωτο οικοσύστημα που χρήζει προστασίας

Το επόμενο μεγάλο ερώτημα αφορά την προστασία της περιοχής. Πολλά από τα είδη που εντοπίστηκαν φαίνεται να εξαρτώνται από εξαιρετικά συγκεκριμένα οικοσυστήματα και θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα σε δραστηριότητες όπως η εξόρυξη, οι πυρκαγιές και η αποψίλωση.

Η απομόνωση του οροπεδίου και η παρουσία ναρκών από τον εμφύλιο πόλεμο έχουν συμβάλει στη διατήρηση της φυσικής του κληρονομιάς. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις επιδιώκουν πλέον τη θεσμική κατοχύρωση της προστασίας του.

Το 2025 περισσότερα από 5,4 εκατομμύρια εκτάρια της περιοχής αναγνωρίστηκαν επίσημα ως προστατευόμενη ζώνη, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο η Ramsar Convention ενέταξε την περιοχή «Lisima Lya Mwono» («Πηγή της Ζωής») στους διεθνούς σημασίας υγροτόπους.

«Ο στόχος δεν είναι απλώς να καταγράψουμε νέα είδη», δήλωσε ο Τέιλορ. «Στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι βιότοποι από τους οποίους εξαρτώνται θα παραμείνουν ανέπαφοι και για τις επόμενες γενιές».



Πηγή: skai.gr

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