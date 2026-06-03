Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας απέρριψε την περασμένη εβδομάδα την έφεση περί δικαιοδοσίας που είχαν καταθέσει η Heineken N.V. και η ελληνική θυγατρική της, Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας αγωγής αποζημίωσης που έχει ασκήσει η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης (ΖΜΘ), παραγωγός της μπύρας Βεργίνα.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, η υπόθεση εδράζεται στην απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού του 2015, σύμφωνα με την οποία η Αθηναϊκή Ζυθοποιία καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγορά μπύρας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 16 ετών, με σκοπό τον αποκλεισμό ανταγωνιστών της, μεταξύ των οποίων και η ΖΜΘ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Heineken και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αμφισβήτησαν κατ' επανάληψη τη δικαιοδοσία των ολλανδικών δικαστηρίων, υποστηρίζοντας ότι οι αξιώσεις κατά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας δεν θα έπρεπε να εκδικαστούν στην Ολλανδία. Με την απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι τα ολλανδικά δικαστήρια ορθώς έκριναν πως διαθέτουν δικαιοδοσία να εξετάσουν τις αξιώσεις κατά της ελληνικής θυγατρικής της Heineken, οι οποίες απορρέουν από την αντιανταγωνιστική συμπεριφορά της στην Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δικαιώνει πλήρως τη θέση που υποστήριζε η ΖΜΘ από την έναρξη της διαδικασίας.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια σχετικής παραπομπής και προδικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Φεβρουάριο (European Court of Justice ("ECJ")) του 2025.

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την έκδοση της τελικής απόφασης σχετικά με το ύψος των αποζημιώσεων από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ. Η απόφαση αυτή αναμένεται εντός του φετινού καλοκαιριού.

Η ενδιάμεση απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου είναι διαθέσιμη στο λινκ:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBAMS:2026:1692

Φωτ.: Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης

Πηγή: skai.gr

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