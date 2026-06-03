Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Ευθυμία Φωκίδας, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Επί ποδός βρίσκονται 27 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, καθώς και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ενισχυθεί το έργο της κατάσβεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για το μέγεθος της πυρκαγιάς ή τυχόν απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Α/Φ . Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026

Πηγή: skai.gr

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