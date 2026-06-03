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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας – Σηκώθηκαν εναέρια

Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ομάδα της 4ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη – Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

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φωτιά

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Ευθυμία Φωκίδας, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Επί ποδός βρίσκονται 27 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, καθώς και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ενισχυθεί το έργο της κατάσβεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για το μέγεθος της πυρκαγιάς ή τυχόν απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Φωκίδα Πυροσβεστική
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