Άγγελος Αντωνόπουλος: Ποιος ήταν ο σπουδαίος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπήρξε από εκείνες τις μορφές του ελληνικού θεάτρου που δεν χρειάστηκαν ποτέ θόρυβο για να αφήσουν αποτύπωμα. Με παρουσία επιβλητική, λόγο μετρημένο και μια βαθιά αίσθηση αξιοπρέπειας, διένυσε μια μεγάλη διαδρομή στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, υπηρετώντας την υποκριτική με συνέπεια και ήθος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του.

Γεννήθηκε στις 16 Ιανουαρίου του 1932 στα Ταμπούρια, στον Πειραιά, όπου δούλευε ο πατέρας του, τον οποίο έχασε σε μικρή ηλικία, στην Κατοχή, από πνευμονία, κάτι που ανάγκασε τη μητέρα του, για να επιβιώσουν στη μαύρη εκείνη εποχή, να μετακομίσουν σε ένα χωριό κοντά στην Ολυμπία. Εκεί θα βρουν ένα πιάτο φαΐ και ο μικρός Άγγελος έναν τόπο που θα τον μαγέψει, με την αύρα και την πλούσια ιστορία του. Εκεί, όμως, θα γνωρίσει και την εθνική αντίσταση και τον εμφύλιο, ιστορικές περιόδους, που θα τον σημαδέψουν για όλη του τη ζωή.

Όπως έλεγε ο ίδιος, δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ενεργός με την πολιτική, αλλά ήταν «υποψιασμένος», έχοντας επηρεαστεί από τους αγώνες των αριστερών εκείνης της εποχής, συνειδητοποιημένος για την καθοριστική στάση των Άγγλων και την έναρξη του εμφυλίου, που πλήρωσε η Ελλάδα ακριβά, με αίμα και μια χαμένη γενιά στα ξερονήσια, στις μάχες ή ακόμη και δηλητηριάζοντας έναν λαό με τη διχόνοια.

Τα πρώτα του βήματα έγιναν δίπλα στον Κάρολο Κουν, σε παραστάσεις μεγάλων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Αργότερα, η πορεία του συνεχίστηκε στο θέατρο Μουσούρη, σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μυράτ, ενώ από το 1962 και για περίπου μία δεκαετία συμμετείχε σε μεγάλους θιάσους, δίπλα σε κορυφαίους πρωταγωνιστές της εποχής.

Στη θεατρική του διαδρομή συνάντησε, σχεδόν, όλα τα είδη. Από τον Σαίξπηρ και τον Μπρεχτ μέχρι τον Τσέχωφ και τον Ζακ Ντε Βαλ, ο Άγγελος Αντωνόπουλος στάθηκε στη σκηνή με την ίδια σοβαρότητα, είτε επρόκειτο για κλασικό ρεπερτόριο είτε για πιο σύγχρονα έργα. Συνεργάστηκε με σπουδαίες προσωπικότητες, όπως ο Αλέξης Μινωτής, η Κατίνα Παξινού, ο Μάνος Κατράκης, η Βέρα Ζαβιτσιάνου, ο Βασίλης Γεωργιάδης και ο Ερρίκος Ανδρέου.

Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την «Εκδρομή» και την «Παρένθεση» του Τάκη Κανελλόπουλου. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες του ελληνικού σινεμά, ανάμεσά τους ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο Ντίνος Δημόπουλος, ο Γιάννης Δαλιανίδης, ο Γιώργος Τζαβέλλας και ο Φιλοποίμην Φίνος. Συνολικά συμμετείχε σε περισσότερες από 30 ταινίες, αφήνοντας πίσω του εικόνες και ρόλους που συνδέθηκαν με μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Η τηλεόραση τον σύστησε ακόμη περισσότερο στο ευρύ κοινό. Το 1971 έκανε το ντεμπούτο του στη μικρή οθόνη με τον «Άγνωστο Πόλεμο» του Νίκου Φώσκολου, έπειτα από πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη. Ακολούθησαν σειρές που έγραψαν τη δική τους ιστορία, όπως «Οι Πανθέοι», «Το φως του Αυγερινού», «Μαντάμ Σουσού», «Ουράνιο Τόξο», «Οικογένεια-Οικογένεια», «Καζίνο», «Συμφωνία Σιωπής» και «Πρόβα νυφικού». Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στα «Παιδιά της Νιόβης» το 2004.

Πέρα από ηθοποιός, υπήρξε και δάσκαλος υποκριτικής για πολλά χρόνια. Για τον Άγγελο Αντωνόπουλο, το θέατρο δεν ήταν απλώς επάγγελμα ή δημόσια εικόνα. Ήταν τρόπος σκέψης, καθημερινή άσκηση και βαθιά σχέση με τον άνθρωπο. Αυτήν τη σχέση προσπάθησε να μεταδώσει και σε νεότερους ηθοποιούς, με τη σοβαρότητα ενός ανθρώπου που γνώριζε καλά πως η σκηνή απαιτεί αλήθεια πριν από οτιδήποτε άλλο.

Μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές της ώριμης πορείας του ήταν η ερμηνεία του στον ρόλο του Καρλ Μαρξ, στο έργο «Ο Μαρξ στο Σόχο», το 2007. Ήταν μια εμφάνιση που ταίριαζε στην ιδιοσυγκρασία του: λιτή, στοχαστική, με βάρος στον λόγο και στην εσωτερική ένταση.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ανήκε σε μια γενιά ηθοποιών που πέρασαν από τη σκηνή με ευγένεια, εργατικότητα και σεβασμό στο κοινό. Δεν υπήρξε μόνο ένας αναγνωρίσιμος πρωταγωνιστής της τηλεόρασης ή του κινηματογράφου. Υπήρξε ένας άνθρωπος του θεάτρου με όλη τη σημασία της λέξης.

Στην προσωπική του ζωή, παρότι είχε ιδιαίτερη επιτυχία στις γυναίκες, θα κάνει έναν βραχύβιο γάμο, με την Νινέττα Αντωνοπούλου, την οποία παντρεύτηκε το 1969, με κουμπάρους την Τζένη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Παρότι έζησε μία γεμάτη και με στιγμές δόξας και γενικής αναγνώρισης, ο Αντωνόπουλος δήλωσε μετανιωμένος που δεν απέκτησε ποτέ ένα παιδί.

Πηγή: skai.gr

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