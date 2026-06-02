Σε συναγερμό βρίσκεται το ελληνικό FBI, το Λιμενικό και οι τελωνειακές αρχές ενόψει της παγκόσμιας συγκέντρωσης περίπου 5.000 μελών των Hells Angels στην Ηγουμενίτσα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου. Η προηγούμενη αντίστοιχη συνάντησή τους στην περιοχή, πριν από μία δεκαετία, είχε καταλήξει στον θανάσιμο ξυλοδαρμό ενός 41χρονου Έλληνα.

Ειδικότερα, περίπου 5.000 μέλη της αμφιλεγόμενης ομάδας μοτοσικλετιστών Hells Angels ή Άγγελοι της Κολάσεως αναμένονται στο κάμπινγκ Δρέπανο στην Ηγουμενίτσα, το τριήμερο από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μέλη τους έχουν συνδεθεί με υποθέσεις εκβιασμών και διακίνησης ναρκωτικών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ενώ στο παρελθόν η λέσχη τους στο Κορωπί είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης.

Επιπλέον, στην προ δεκαετίας παγκόσμια συγκέντρωσή τους και πάλι στην Ηγουμενίτσα είχαν ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν 41χρονο Έλληνα έξω από ένα ψητοπωλείο, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τη λέσχη εγκληματική οργάνωση.

Εν όψει της συνάντησης του ερχόμενου τριημέρου, η αστυνομική διεύθυνση Ηγουμενίτσας θα ενισχυθεί με δυνάμεις από διπλανούς νομούς, ενώ στην περιοχή θα πάει κλιμάκιο 30 αστυνομικών του ελληνικού FBI, κυρίως από την υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών.

Τις προηγούμενες ημέρες για το θέμα έγιναν συναντήσεις ανώτατων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., με στελέχη του Λιμενικού και των τελωνειακών αρχών στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας απ όπου και αναμένονται οι περισσότεροι μοτοσικλετιστές, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί οι διωκτικές αρχές των κρατών – μελών της Ε.Ε. για το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν στην Ελλάδα πρόσωπα - στόχοι υψηλού ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι απόρρητη έκθεση για τις συνολικά 8 λέσχες των Hells Angels στην Ελλάδα και τα μέλη αυτών έχει συντάξει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.