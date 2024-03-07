Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας Marcel Ciolacu, στην έδρα της ρουμανικής κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στον τομέα της ενέργειας και της διασυνδεσιμότητας.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τον ρόλο της Ελλάδας ως παρόχου ενεργειακής ασφάλειας, τόσο μέσω του κάθετου διαδρόμου ενέργειας όσο και μέσω του FSRU ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης, έργο μεγάλης σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού.

Συζητήθηκαν ακόμα τα επόμενα βήματα στα έργα κοινού ενδιαφέροντος του σχήματος τριμερούς συνεργασίας με τη συμμετοχή και της Βουλγαρίας, καθώς και ζητήματα περιφερειακού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια, στο περιθώριο του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βουκουρέστι, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Γερουσίας της Ρουμανίας, Nicolae Ciucă.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Πρωθυπουργός είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας Klaus Iohannis, στο Μέγαρο Cotroceni.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.