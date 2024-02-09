Δόμνα Μιχαηλίδου: Αυξάνονται οι γιατροί των ΚΕΠΑ, οι ειδικότητες και οι αμοιβές του

Στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την αύξηση των γιατρών, των ειδικοτήτων τους και των αμοιβών τους, βρέθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υπουργός συζήτησε με τους γιατρούς της επιτροπής για τις αλλαγές που έρχονται, με σκοπό να διευκολύνουν στην πράξη τη ζωή χιλιάδων ατόμων με αναπηρία, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την αύξηση του αριθμού και των ειδικοτήτων του σώματος γιατρών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), που υπεγράφη από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου και τον υπουργό Υγείας, 'Αδωνι Γεωργιάδη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η κ. Μιχαηλίδου συμμετείχε στην ενημερωτική εκδήλωση για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στη βιομηχανία, που συνδιοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και ο Σύλλογος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και στην αναγκαιότητα επέκτασής της σε όλους τους κλάδους. Όπως είπε, «οι πολιτικές αυτές έχουν ως επίκεντρο την προστασία των εργαζομένων, την εξάλειψη της αδήλωτης εργασίας, τη συμμόρφωση στις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Εργαζόμενοι, εργοδότες και Πολιτεία, βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά».

Συνοδευόμενη από τον διοικητή του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρο Βαρβέρη, η υπουργός επισκέφθηκε τον ΕΦΚΑ, το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ). Τέλος, η κ. Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Ο πρώτος μήνας στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν θα μπορούσε παρά να κλείσει με μία επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Με τον διοικητή του e-EΦΚΑ, Αλέξανδρο Βαρβέρη, επισκεφτήκαμε όλων των τύπων τις δομές του ΕΦΚΑ. Συζητήσαμε με τους εργαζόμενους, ακούσαμε τους πολίτες και ενημερωθήκαμε για την πρόοδο που σημειώνεται στην εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι εργοδότες, οι συνταξιούχοι και τα άτομα με αναπηρία, βρίσκονται όλοι τους στο επίκεντρο των πολιτικών που υλοποιούμε. Ειδικά, για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, τέσσερα χρόνια πριν ξεκινήσαμε μία μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουμε τη ζωή τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η αύξηση που γίνεται για πρώτη φορά στον αριθμό, στις ειδικότητες, αλλά και στην αμοιβή των γιατρών που απασχολούνται στα ΚΕΠΑ. Επιδίωξή μας είναι να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

