Το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» επισκέφθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Αναστάσιου.

Ο Σωκράτης Φάμελλος συνοδευόμενος από το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Φωτεινή Καρυστινάκη, ενημερώθηκε από την καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας Αναστασία Κοτανίδου, τον διευθυντή χειρουργικής Στυλιανό Καπίρη και τον καθηγητή Χαράλαμπο Ρούσσο.

«Ο σκοπός της επίσκεψής μας ήταν να ενημερωθούμε για την πορεία της υγείας του Αρχιεπισκόπου και να εκφράσουμε την αγάπη μας αλλά και την ελπίδα μας για τη βελτίωσή της. Όπως και τη στήριξή μας στο επιστημονικό και υγειονομικό προσωπικό» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος επί τη ευκαιρία της επίσκεψης συνομίλησε με εργαζόμενους του νοσοκομείου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.