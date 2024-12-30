Σωκράτης Φάμελλος: ΠτΔ από τον προοδευτικό χώρο

«O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οφείλει να είναι η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση, μέσα και έξω από τη Βουλή, όπως έκανε όλο τον Δεκέμβριο, με τεκμηριωμένο, ενιαίο και συγκροτημένο λόγο», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την πρώτη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος με τη νέα του σύνθεση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κουμουνδούρου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επεσήμανε πως «όλες οι πρωτοβουλίες πρέπει να στηρίζονται στις αξίες της Αριστεράς. Αναφέρθηκε στις πρόσφατες επισκέψεις του στο Δαμάσι της Λάρισας, στο περιοδικό δρόμου Σχεδία, στον Φάρο του Κόσμου και στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, τονίζοντας πως το κόμμα και οι οργανώσεις ανά την Ελλάδα πρέπει να θέτουν σε προτεραιότητα τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας».

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες ο Σωκράτης Φάμελλος εισηγήθηκε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας όπως της στέγης και του αγροτικού τομέα. Επίσης, σημείωσε πως πρέπει να ενταθεί σε όλη την Ελλάδα η πολιτική εξόρμηση του κόμματος και να διευρυνθεί το προσκλητήριο σε προοδευτικούς και δημιουργικούς πολίτες που θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η πραγματική απάντηση απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ.

Για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Σωκράτης Φάμελλος «εξήρε τη στάση που έχει κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η οποία διαφυλάττει το κύρος του θεσμού», τονίζοντας πως «δεν πρέπει αυτό το θέμα να υποταχθεί σε κομματικές σκοπιμότητες, κάτι που έχει κάνει ήδη η ΝΔ».

Ακόμη, τάχθηκε υπέρ μιας υποψηφιότητας του προοδευτικού χώρου, όπως έχει ήδη τοποθετηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε συλλογικά και συντεταγμένα στην αρχή του έτους» υπογράμμισε.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Ιανουαρίου, αλλά και του προσυνεδριακού διαλόγου, καθώς και η περιφερειακή διάσταση του πολιτικού ανοίγματος και του συντονισμού του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.