Ανήμερα των Θεοφανίων ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρέστη στην πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία στον Άγιο Γεώργιο στο Φανάρι χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και στη συνέχεια στην κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο.

Ακολουθεί η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη:

Χρόνια πολλά με υγεία και ευημερία σε όλον τον ελληνικό λαό.

Εύχομαι η πατρίδα μας να βαδίσει σε δρόμους οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων. Αυτό είναι το δικό μας χρέος.

Εύχομαι, επίσης, ειρήνη και αλληλεγγύη σε όλους τους λαούς του κόσμου και επιτέλους να σταματήσουν η τραγωδία στην Ουκρανία και η σφαγή στη Γάζα.

Χρόνια πολλά σε όλους.

