Σωκράτης Φάμελλος: Περισσότερο φως σε όλο τον κόσμο

Σε δήλωσή του από τον Πειραιά μετά το πέρας των εορτασμών των Θεοφανίων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ανέφερε:

«Περισσότερο φως σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, αλλά και σε όλο τον κόσμο περισσότερο φως.

Να έχουμε υγεία, ευτυχία και να αγωνιζόμαστε για να έχουν όλοι οι άνθρωποι προκοπή, πρόσβαση στα βασικά αγαθά και στην πρόοδο της χώρας μας.

Καλή φώτιση, χρόνια πολλά».

