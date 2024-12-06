Της Δώρας Αντωνίου

Μια σαφής διαφοροποίηση στους τόνους ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση ήταν εμφανής χθες, μία ημέρα μετά τη συνάντηση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη. Από την πλευρά της κυβέρνησης φάνηκε, τουλάχιστον για την ώρα, να απαλύνουν οι αναφορές σε «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ» και από την πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αποτυπώθηκε σαφής διάθεση για άσκηση αντιπολίτευσης χωρίς κραυγές και για συναίνεση, όπου διαμορφώνονται οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Μάλιστα, ένας ιδιόμορφος εξ αποστάσεως «διάλογος» έγινε χθες, ανάμεσα στον κ. Ανδρουλάκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, για τον «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ», που δίνει την εντύπωση ότι ενδεχομένως να έγινε και κάποια σχετική συζήτηση και στο προχθεσινό τετ α τετ. Ειδικότερα, από τηλεοράσεως (ΣΚΑΪ) ο κ. Ανδρουλάκης έσπευσε να επισημάνει ότι «η κυβερνητική προπαγάνδα περί ”πράσινου ΣΥΡΙΖΑ” πρέπει να έχει και κάποιο όριο», εκφράζοντας την ενόχλησή του για την επίμονη επαναφορά του συγκεκριμένου όρου από κυβερνητικής πλευράς.

Λίγο αργότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε με τον τρόπο του να «απαντά». «Εμείς δεν θέλουμε κανενός χρώματος ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτι ευρύτερο από ένα κόμμα τα τελευταία χρόνια, ήταν σύμβολο τοξικότητας» είπε και πρόσθεσε ότι «όταν αναφερόμαστε σε “πράσινο” ΣΥΡΙΖΑ, το κάνουμε γιατί υπάρχουν περιπτώσεις προτάσεων από την αντιπολίτευση ακοστολόγητες και με πολύ μεγάλη βάση λαϊκισμού». Τράβηξε, έτσι, σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον τοξικότητα και στο ΠΑΣΟΚ, κάτι που μάλλον με ικανοποίηση εισέπραξαν στη Χαριλάου Τρικούπη.

Όπως και την επισήμανση του κ. Μαρινάκη ότι «το να επιστρέψει η χώρα σε μια κανονική λειτουργία μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, οφείλουμε να το βλέπουμε θετικά».

Σε συνέχεια όλων αυτών, σε ρυθμούς μια τέτοιας «κανονικότητας», με αντιπαράθεση επί πολιτικών προτάσεων και θέσεων, κινήθηκαν οι τοποθετήσεις στη Βουλή του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη, στη συζήτηση για τον κατώτατο μισθό.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν, ασφαλώς, ότι η αύρα πολιτικού πολιτισμού ήρθε για να παγιωθεί. Από την πλευρά της κυβέρνησης διαμηνύουν ότι «όποτε βλέπουμε ροπή προς το λαϊκισμό θα την καταγγέλουμε», αλλά και από το ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να πιέζουν, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που έχουν σαν στόχο να στριμώξουν την κυβέρνηση. Οπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στην τροπολογία για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, «θα φέρει αποτέλεσμα, γιατί θα αναγκαστεί η κυβέρνηση, όπως έκανε και στους υγειονομικούς, να στρίψει το τιμόνι».

Πάντως, ο κ. Ανδρουλάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στον προϋπολογισμό το κόμμα του να μην υπερψηφίσει μόνο τις αμυντικές δαπάνες, όπως συνηθίζεται. «Θα ψηφίσουμε ό,τι είναι θετικό και δημιουργεί συνθήκες για μια καλύτερη ζωή, ιδιαίτερα για τους αδύναμους συμπολίτες μας», είπε.

Εκεί, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, θα αποτυπωθεί με σαφήνεια η στρατηγική επιλογή των δύο πλευρών για τους τόνους αντιπαράθεσης που θα υιοθετήσουν. Και το κλίμα που θα διαμορφωθεί εν πολλοίς θα επηρεάσει και το ύφος της συζήτησης για την Προεδρία της Δημοκρατίας, που είναι θέμα λίγων εβδομάδων να ανοίξει. Ο κ. Ανδρουλάκης έβαλε χθες την «κόκκινη γραμμή»: «Παγίως ή συνήθως η επιλογή γίνεται για ένα πρόσωπο που αφορά τον απέναντι χώρο από την κυβέρνηση». Θα ακολουθήσει η κυβέρνηση αυτή την άτυπη παράδοση; Μένει να φανεί, όταν ανοίξει τα χαρτιά του ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.