Κωνσταντοπούλου: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι υποχείριο

Του Γιάννη Ανυφαντή

«Ο θεσμός του προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να ενσαρκώνεται από πρόσωπα τα οποία διακρίνονται για το ήθος, την ακεραιότητα, την ανθεκτικότητα τους και όχι από πρόσωπα τα οποία μπορεί να είναι αρεστά σε όλους και έτοιμα για όλα. Η δική μας άποψη είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις αρμοδιότητες που του δίνει το Σύνταγμα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο διατεθειμένο να υπερασπιστεί τους πολίτες και τη Δημοκρατία με όποιο κόστος», εκτιμά η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ο Κύριος Ράμος είναι σαφώς ένα πρόσωπο υψηλού κύρους και ήθους και η άποψή μας είναι ότι είναι απολύτως χρήσιμο να ανανεωθεί η θητεία του ως προέδρου της αρχής διασφάλισης απορρήτου των επικοινωνιών. Αυτή η θητεία δηλαδή στην οποία δέχτηκε φοβερές επιθέσεις αυτή η θητεία στη διάρκεια της οποίας ενήργησε με βάση το καθήκον», προσθέτει τονίζοντας πως προσωπικά έχει υπογραμμίσει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοια πρόσωπα να στηριχθούν να ολοκληρώσουν το καθήκον τους και το ίδιο έχει πει μάλιστα και για τον συνήγορο του πολίτη.

«Θα πραγματοποιήσω τις επόμενες μέρες συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς. Ήδη επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον κύριο Κουτσούμπα, αύριο θα δω τον κύριο Χαρίτση και τον κύριο Ανδρουλάκη και στη συνέχεια και τους υπόλοιπους αρχηγούς. Θα επιδιώξω να τους δω όλους και να τους ενημερώσω για την πρωτοβουλία συγκρότησης ενός συμβουλίου αντιπολίτευσης το οποίο μπορεί να συζητά όλα τα θέματα που απαιτούν και διακομματική συζήτηση αλλά και ισχυρή αντιπολιτευτική παρουσία και δράση μέσα στην πόλη» συνοψίζει δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως προφανώς έχουν γίνει σκέψεις από πλευράς της παράταξης, για συγκεκριμένο πρόσωπο που θα μπορούσε να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς ωστόσο να θέλει σε αυτή τη φάση να πει περισσότερα καθώς εκτιμά ότι πραγματικά το πρώτο στο οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι πρόσωπο υποχείριο, ετερόφωτο, ευεπίφορο στις πιέσεις και ότι η αντιπολίτευση σύσσωμη ζητά τέτοιο πρόσωπο.

