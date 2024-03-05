Με μία ομόφωνη ανοιχτή επιστολή- ψήφισμα, η Γενική Ιερατική σύναξη Κέρκυρας, η οποία διεξήχθη στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη διότι οι δύο βουλευτές του Νομού που ανήκουν στην αντιπολίτευση, υπερψήφισαν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και τους καλεί να απέχουν από οποιαδήποτε εκκλησιαστική εκδήλωση, ενώ τους απαγορεύει να μετέχουν και της Θείας Κοινωνίας.

Ειδικότερα το ψήφισμα μεταξύ άλλων αναφέρει:

«…οι δύο βουλευτές του Νομού μας που ανήκουν στην αντιπολίτευση, παρότι είχαν ενημερωθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος με επίσημη επιστολή ότι το νομοσχέδιο αυτό απάδει στις θέσεις και στην πίστη του ορθόδοξου χριστιανού, εντούτοις το υπερψήφισαν. Έσφαλαν πνευματικώς βαρύτατα, είτε επειδή ακολούθησαν την «κομματική πειθαρχία», είτε επειδή δεν κατανοούν, ότι για να είναι κάποιος μέλος της Εκκλησίας οφείλει να ακολουθεί- υπακούει στις διδαχές της, όχι κατά περίπτωση, αλλά εν συνόλω, είτε, πόσο μάλλον, επειδή οι ίδιοι είναι πεπεισμένοι ότι ο γάμος είναι κοινωνική τελετή και όχι μυστήριο και ότι η τεκνοθεσία παιδιών δεν χρειάζεται να λαμβάνει υπόψιν ότι ένα παιδί πρέπει να έχει πατέρα και μητέρα εξ αρχής, αλλά είναι ανεξάρτητη από την εκ Θεού και εκ φύσεως σύσταση της οικογένειας.

Για μας λοιπόν, αυτοί οι δύο βουλευτές δεν δύνανται να θεωρούν τους εαυτούς τους, ως ενεργά μέλη της Εκκλησίας. Ακόμη όμως και αν η συνείδησή τους δεν αντιλαμβάνεται το βαρύτατο πνευματικό και ηθικό ολίσθημα, στο οποίο έπεσαν, εμείς οφείλουμε να τους το επισημάνουμε και το πράττουμε δημοσίως.

Τους καλούμε λοιπόν, να απέχουν από οποιαδήποτε εκκλησιαστική εκδήλωση, δεν θεωρούμε ότι τους επιτρέπεται να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων και τους προτρέπουμε σε μετάνοια για το ατόπημά τους. Δηλώνουμε, πάντως, ότι δεν θα τους αποδώσουμε στο εξής καμία τιμή που απορρέει από τη σχέση Πολιτείας και Εκκλησίας στις επίσημες εκδηλώσεις, στις ενοριακές λατρευτικές συνάξεις και λιτανείες και τους καλούμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

Στο ψήφισμα αποδίδονται τα εύσημα στον κυβερνητικό βουλευτή του Νομού, διότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, « επέδειξε φρόνημα ορθοδόξου χριστιανού, διεφύλαξε ακέραιη τη συνείδησή του.. παρότι ήρθε σε δύσκολη θέση έναντι του κόμματός του».

Σε ανακοίνωση το γραφείο του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρου – Χρήστου Αυλωνίτη, χαρακτηρίζει σκοταδιστική την νοοτροπία της Εκκλησίας της Κέρκυρας.

«Θα περίμενε κανείς από την ηγεσία της τοπικής μας εκκλησίας ότι δεν θα διαχώριζε με αυτόν τον σκοταδιστικό τρόπο τα τέκνα της, πόσω μάλλον όταν ο διαχωρισμός υποκρύπτει και ευθεία παρέμβαση με κομματικά κριτήρια, αλλά στην περίπτωση της ηγεσίας της Εκκλησίας της Κέρκυρας φαίνεται ότι λαθεύομε.

Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε ότι ουδείς, πόσω μάλλον όσοι δεν έχουν σεβαστεί ποικιλοτρόπως τους εθιμικούς κανόνες του νησιού μας, δικαιούται να αποκλείσει οποιονδήποτε από τη συμμετοχή στις πατροπαράδοτες εκδηλώσεις του τόπου μας. Επαναλαμβάνουμε ακόμη μια φορά ότι η Παιδεία της Κέρκυρας και ο πολιτισμός της θρησκευτικής της ζωής διαχρονικά δεν χαρακτηρίζονται από αντιλήψεις και πρακτικές που στερούνται της λάμψης και της αγάπης προς τον άνθρωπο» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με το ακόλουθο υστερόγραφο:

«Υ.Γ.: Τέλος, επειδή δεν προκύπτει από την εν λόγω ανακοίνωση, περιμένουμε να δούμε αν τα περίφημα «μέτρα αποκλεισμού» κατά των δύο βουλευτών, θα ισχύσουν το ίδιο και με την ίδια ένταση και για όλους τους αιρετούς που ψήφισαν υπέρ του επίμαχου νόμου (π.χ. για τον συντοπίτη μας υπουργό κ. Δένδια σε περίπτωση έλευσής του στην Κέρκυρα ή και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό)».

Ανακοίνωση-απάντηση εξέδωσε και το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την « απαράδεκτη», όπως τόνισε απόφαση της Μητρόπολης Κέρκυρας.

«Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Κέρκυρας με την οποία θέτει εκτός εκκλησίας τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρη Μπιάγκη, καθώς και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Αυλωνίτη, είναι απολύτως απαράδεκτη και καταδικαστέα.

Η πολιτεία έχει απαρέγκλιτο καθήκον την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξαιρέτως και τη νομοθετική διασφάλιση της ισότητας όλων των πολιτών.

Ενέργειες, που επενδύουν σε διαχωρισμούς με μικροκομματικές σκοπιμότητες και στοχοποιούν βουλευτές για την εκτέλεση των νομοθετικών τους καθηκόντων σύμφωνα με το Σύνταγμα, προφανώς και δεν συνάδουν με τον ρόλο της Εκκλησίας».

