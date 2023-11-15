Την ικανοποίησή του για τη συνάντηση της Δευτέρας με την ελληνική αντιπροσωπεία για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης εξέφρασε την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ.

«Η συνάντηση με τους Έλληνες για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης πήγε ιδιαίτερα καλά» δήλωσε στα τουρκικά ΜΜΕ ο Γκιουλέρ όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.



«H συνάντηση για τα ΜΟΕ πήγε ιδιαίτερα καλά. Ολοκληρώθηκε. Τώρα θα πάμε εμείς στην Ελλάδα» τόνισε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

«Μετά την επίσκεψη του προέδρου μας (στην Αθήνα), θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Θα μιλήσουμε μαζί τους, θα συμφωνήσουμε και θα κανονίσουμε τις ημερομηνίες» διευκρίνισε.

Σημειώνεται ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν, κατ’ αρχήν, να υλοποιήσουν ή να επανενεργοποιήσουν δραστηριότητες ΜΟΕ κατά τη διάρκεια του έτους 2024, από τον συμφωνημένο προηγουμένως κατάλογο ΜΟΕ.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν μηχανισμό σημείων επαφής για επικοινωνία και διευκόλυνση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων ΜΟΕ.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν για πρώτη φορά ένα πολιτικό πρόσωπο, ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος, και όχι κάποιος ένστολος αξιωματικός.

Πηγή: skai.gr

