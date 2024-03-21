Γεραπετρίτης: Θέλουμε να συζητήσουμε με την Τουρκία χωρίς να είμαστε αιθεροβάμονες

Θέλουμε να συζητήσουμε με την Τουρκία, «υπό όρους που θα μπορούσαν να είναι παραγωγικοί, χωρίς να είμαστε αιθεροβάμονες», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

«Το πιο σημαντικό είναι οι εντάσεις και οι διαφωνίες που υπάρχουν να μην παράγουν κρίσεις και τον τελευταίο χρόνο το έχουμε πετύχει», σημείωσε.

Όπως ανέφερε άλλωστε, έχει υπάρξει μια σαφής βελτίωση στις σχέσεις των δύο χωρών, που στο παρελθόν υπήρξαν «περιπτώσεις με εξαιρετικά εχθροπαθή ρητορική, υπήρξαν επιθέσεις επί του πεδίου, κίνδυνος ατυχήματος, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε ένα καθεστώς ακόμα και πολέμου».

«Σήμερα έχουμε εδραιώσει ένα δίαυλο επικοινωνίας που μας επιτρέπει να μπορούμε να συζητούμε», ανέφερε και πρόσθεσε: «Είμαι εκ φύσεως διαβουλευτικός άνθρωπος. Δε μπορώ να δεχτώ ότι δε μπορούμε να συζητούμε ορθολογικά».

«Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη, γιατί υπάρχουν ιστορικά βάρη και διαφωνίες αρχής», επεσήμανε και τόνισε πως «εμείς δε θα αποστούμε από τις βασικές μας θέσεις, οι οποίες εδράζονται στο διεθνές δίκαιο και έχουν ισχυρές βάσεις στην ιστορία».

«Θα πρέπει να είμαστε προφανώς έτοιμοι για όλα τα σενάρια και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Και το καλύτερο δεν είναι να είμαστε πάντοτε με το χέρι στη σκανδάλη, αλλά να συμβιώνουμε σε συνθήκες ευημερίας», ανέφερε.

Αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε, βρισκόμαστε σε ένα πεδίο σχετικής ηρεμίας στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή μας , δεν έχουμε καθόλου παραβιάσεις, έχουμε μια θετική ατζέντα, μια σειρά από αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες.

Ανέφερε πως στο ζήτημα οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής συζήτηση.

«Η δική μας πρόθεση είναι εφόσον οι συνθήκες είναι ώριμες, εφόσον και οι δύο καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο διαδικασίας που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα ζητήματα αυτά, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση».

«Έχουμε χρέος απέναντι στις τωρινές και τις επόμενες γενιές να αφήσουμε μια παρακαταθήκη ηρεμίας στη γειτονιά μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

--Υπήρξε πλήρης διαφάνεια στο δυστύχημα των Τεμπών

Ερωτηθείς για την ενεργοποίηση του άρθρου 86 παρ.5 του Συντάγματος, για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών του στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης του δυστυχήματος στα Τέμπη, που ζητεί ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε πως «είναι μια ανέξοδη κίνηση».

«Δεν πρόκειται για προανακριτική, ούτε για επιτροπή, η οποία θα οδηγήσει σε ποινική δίωξη», ανέφερε. «Πρόκειται για απλή γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει την κατάσταση. Δε μελετά ποινικές ευθύνες, απλώς αξιολογεί τα γεγονότα. Στο τέλος της γνωμοδοτικής αυτής διαδικασίας δεν υπάρχει εξ' ορισμού παραπομπή».

Υπενθύμισε δε πως για τον κ. Σπίρτζη έχει ήδη αποσβεστεί η προθεσμία, ενώ ο κ. Καραμανλής «έχει ήδη καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή, είχε μια πολύ σαφή τοποθέτηση στα πράγματα».

«Ο κ. Καραμανλής αξιολογήθηκε για τα πεπραγμένα του στο πλαίσιο της εξεταστικής επιτροπής. Για τον κ. Σπίρτζη δεν συντρέχει το ίδιο, διότι η δική του ευθύνη αποσβέστηκε.

Η Βουλή έκρινε το θέμα του κ. Καραμανλή και έκρινε ότι δεν συντρέχει ευθύνη».

Όπως ανέφερε δε, «το ελληνικό Σύνταγμα, όπως τα περισσότερα του δυτικού κόσμου, προβλέπουν μια ειδική διαδικασία ποινικής ευθύνης για τα πολιτικά πρόσωπα, όχι για να υπάρχει ασυλία, αλλά για να αποφεύγεται οποιαδήποτε κατάχρηση για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Ακολουθούμε τα βασικά ευρωπαϊκά πρότυπα».

«Δεν υπήρξε καμία απολύτως συγκάλυψη», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης. Υπήρξε, όπως τόνισε μια πλήρης κοινοβουλευτική διαδικασία, που συντελέστηκε αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα, έχουμε μια δικαστική διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και υπήρξε διοικητική επιτροπή που συγκροτήθηκε και αξιολόγησε το συμβάν. Επιπλέον, με δική του πρωτοβουλία, «υπήρξε διερεύνηση εκ μέρους του ευρωπαϊκού οργανισμού σιδηροδρόμων, του πιο αμερόληπτου και ανεξάρτητου οργανισμού, ο οποίος θα έχει το πόρισμά του πάρα πολύ σύντομα».

«Υπήρξε μια πλήρης διαφάνεια», ανέφερε, προσθέτοντας όμως πως «όλοι καταλαβαίνουμε ή προσπαθούμε τον ανείπωτο πόνο των ανθρώπων για το θάνατο των δικών τους».

«Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει καμία άλλη διαδικασία, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει», σημείωσε.

«Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει η δικαιοσύνη, την οποία οφείλουμε να εμπιστευόμαστε. Υπάρχουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οι οποίες σε ένα συντεταγμένο κράτος έχουν αξία».

Ερωτηθείς τέλος για τις καθυστερήσεις στη σύμβαση 717, σημείωσε πως διαχρονικά «υπήρξαν κυρίως λόγω εξωγενών παραγόντων, ενώ όλες οι παρατάσεις έγιναν με την έγκριση της ΕΕ, δεν έγιναν με προσωπική επιλογή κα με ευθύνη των πολιτικών προσώπων που υπήρξαν στη θέση αυτή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

