Την πρωτιά με 21 μονάδες διαφορά διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται στη δεύτερη θέση σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24.
Την ίδια ώρα η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών ενώ ακολουθεί το συναφές θέμα της οικονομίας.
Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου ενόψει ευρωεκλογών, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 34,4%, με μια διαφορά 21 ποσοστιαίων μονάδων από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 13,4%. Τρίτο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με μόλις μία μονάδα διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, στο 12,5% και ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10,1%, το ΚΚΕ με 9,4%. η Νίκη με 4,3%. Μια ανάσα από το όριο εισόδου του στη Βουλή είναι το κόμμα «Δημοκράτες» του Ανδρέα Λοβέρδου (2,9%), όπως και η Πλεύση Ελευθερίας.
Στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή, η ΝΔ είναι μπροστά με 27,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος με 10,8%, το ΠΑΣΟΚ τρίτο με 10%, η Ελληνική Λύση τέταρτη με 8,1% και το ΚΚΕ πέμπτο με 7,6%. Δημοκράτες και Πλεύση κινούνται στο 2,4% ενώ οι αναποφάσιστοι είναι στο 19,7%.
Την ίδια ώρα η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών. Δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι η οικονομία και ακολουθεί το ζήτημα της εγκληματικότητας.
Στη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά στην πρώτη θέση. Δεύτερος έρχεται ο γ.γ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο πρόεδρος του νεοσύστατοι κόμματος «Δημοκράτες» Ανδρέας Λοβέρδος προηγείται του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Στέφανος Κασσελάκης βρίσκεται μόλις στην έβδομη θέση.
Στην ερώτηση κατά πόσο είστε ικανοποιημένοι από τις εξηγήσεις του Στέφανου Κασσελάκη για τις εταιρείες του το 62,5% αναφέρει λίγο.
Στο ερώτημα αν συμφωνείται με την στάση της εκκλησίας για τα ομόφυλα ζευγάρια, το 58,5% λέει μάλλον όχι.
Δείτε ακόμα μερικές ερωτήσεις από την δημοσκόπηση
