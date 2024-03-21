Συνάντηση Χατζηδάκη, Παπαθανάση, Φερέιρα: 100% απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ελίζα Φερέιρα πραγματοποίησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης. Κατά τη συνάντηση, έγινε επισκόπηση της προόδου των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020 και διαπιστώθηκε ότι η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων αναμένεται να φτάσει το 100%.

Σημειώθηκε, δε, ότι και στη νέα περίοδο 2021- 2027 η Ελλάδα είναι μεταξύ των πρωτοπόρων στην εκτέλεση προγραμμάτων.

Συζητήθηκαν, επίσης, επιμέρους πτυχές της εφαρμογής των συγκεκριμένων προγραμμάτων καθώς θέματα που αφορούν στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021- 2027, με το οποίο δίνεται νέα πνοή ανάπτυξης στις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από την μετάβαση της χώρας μας σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Επιπροσθέτως, έγινε ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον της πολιτικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία και από τις δύο πλευρές θεωρήθηκε ως θεμελιώδους σημασίας για τη στήριξη της ανάπτυξης και των επενδύσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, ο ειδικός γραμματέας Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής Γιώργος Ζερβός και η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Νίκη Δανδόλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

