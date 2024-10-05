Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας

«Η Ελλάδα, σχετικά μικρή σε μέγεθος χώρα, έχει δυσανάλογα μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο χάρη στη συνεπή εξωτερική πολιτική αρχών», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε άρθρο του στην στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» με τίτλο «Το πραγματικό διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας και οι δυνητικές ευκαιρίες».

Τονίζει δε πως «η χώρα μας έχει καταστεί αξιόπιστος και επιδραστικός συνομιλητής ισχυρών χωρών, περιφερειακών παικτών και διεθνών οργανισμών».

Όπως υπενθυμίζει, από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και για τα επόμενα δύο χρόνια, η Ελλάδα θα συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι, όπως αναφέρει, η τρίτη φορά από την ίδρυση του Οργανισμού, το 1945, που η Ελλάδα εκλέγεται μέλος του οργάνου που σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη, έχει την πρωταρχική ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Αναμφίβολα, προσθέτει, «η εκλογή της Ελλάδας, με εντυπωσιακό μάλιστα αριθμό ψήφων (182 επί 188 ψηφισάντων κρατών-μελών), αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης της διεθνούς κοινότητας, που αναγνωρίζει τη χώρα μας ως πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και ευρύτερα».

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ελλάδα, όπως τονίζει ο κ. Γεραπετρίτης, «θα έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τα διπλωματικά της ερείσματα και να διαδραματίσει μείζονα ρόλο στις διεθνείς υποθέσεις, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία όπου μαίνονται δύο πόλεμοι στη γειτονιά της, αναβαθμίζοντας έτσι τη γεωπολιτική της θέση».

«Παρά τη θεσμική κυριαρχία των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα εκλεγμένα μέλη διατηρούν σημαντικές ευκαιρίες να διαμορφώσουν την ατζέντα και να επηρεάσουν τις αποφάσεις του. Η Ελλάδα, σθεναρά προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, θα προωθήσει τον κεντρικό ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας στην ειρηνική διευθέτηση των διαφορών μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην απαγόρευση της χρήσης ή της απειλής χρήσης βίας».

Η συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα της επιτρέψει να εστιάσει σε θεματικές προτεραιότητες ιδιαίτερου, για εμάς, ενδιαφέροντος, όπως η καταπολέμηση των διακρίσεων, η κλιματική κρίση, η προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών, ο ρόλος των γυναικών στην παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αναφέρει.

«Η ώρα ευθύνης για την Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει και η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Το αποδεικνύουν το πλήθος των συναντήσεων πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της 79ης Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. με όλους τους βασικούς δρώντες στο διεθνές περιβάλλον».

«Με αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο, σε συνδυασμό με μάλλον ασυνήθη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα πολιτική σταθερότητα, με οικονομία που αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και με ένοπλες δυνάμεις που ενισχύονται ουσιαστικά, η Ελλάδα μπορεί σήμερα να συζητεί διεθνώς από ισότιμη θέση, αν όχι από θέση ισχύος, έχοντας καταφέρει, σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, να επαναφέρουμε το Κυπριακό στις προτεραιότητες του Ο.Η.Ε. για την επανεκκίνηση των άμεσων συνομιλιών, που ήδη έχουν δρομολογηθεί εντός του μήνα», υπογραμμίζει.

Όπως αναφέρει, «η παγίωση της ισχυρής μας θέσης αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της εξωτερικής πολιτικής μας αλλά και την παρακαταθήκη που οφείλουμε να αφήσουμε για μια Ελλάδα χωρίς φοβικά σύνδρομα και με μεγάλη αυτοπεποίθηση».

«Είναι ακριβώς αυτή η θέση που μας επιτρέπει να δούμε προβλήματα δεκαετιών και να επιχειρήσουμε την επίλυσή τους. Με γνώση, φρόνηση και αίσθημα ευθύνης προς τις επόμενες γενιές. Διότι οι μεγάλες στιγμές της ιστορίας γράφονται όταν μια χώρα είναι ισχυρή στο διεθνές στερέωμα. Και η διεθνής ισχύς δεν ήταν πάντοτε δεδομένη», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

