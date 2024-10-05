Πρωινό εργασίας στην οικία του στα Χανιά είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ομάδα Αμερικανών Γερουσιαστών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και συγκεκριμένα τους Jerry Moran, Susan Collins, John Boozman, John Cornyn, John Hoeven, που συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, στις Επιτροπές Κατανομής Πόρων, Πληροφοριών και Ενέργειας της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια και του πρέσβη των ΗΠΑ, Τζορτζ Τσούνη, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα από το γραφείο Τύπου του γραφείου του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας, καθώς και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελλάδα και στον ρόλο της στην ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου ενέργειας και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Πηγή: skai.gr

