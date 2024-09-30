Άτυπη τριμερή συνάντηση για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη εντός Οκτωβρίου, μεταξύ ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής πλευράς επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες λέγοντας ότι «η ημερομηνία της άτυπης συνάντησης θα ανακοινωθεί σύντομα».

«Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διμερών συναντήσεών του στη Νέα Υόρκη, ο Γενικός Γραμματέας προσκάλεσε τον ηγέτη της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον ηγέτη της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας, κ. Ερσίν Τατάρ, σε μια άτυπη τριμερή συζήτηση τον Οκτώβριο, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις για την πορεία του Κυπριακού. Και οι δύο ηγέτες αποδέχθηκαν την πρόσκληση αυτή. Η ημερομηνία της συνάντησης θα ανακοινωθεί εγκαίρως» ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

