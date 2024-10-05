Απόφαση για μετάθεση του συνεδρίου στις 8-10 Νοεμβρίου έλαβε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα το πρωί, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες προέκυψε πρόβλημα με τον χώρο διεξαγωγής του και αναζητήθηκε μια μεγαλύτερη αίθουσα.

Το συνέδριο ήταν προγραμματισμένο για μια εβδομάδα νωρίτερα.

Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής μελών θα είναι σε αυτό το πλαίσιο 25/10 και η εκλογή συνέδρων θα διεξαχθεί στις 2-3/11.

Η κατάθεση υποψηφιοτήτων για την προεδρία παραμένει ως έχει στις 24 Οκτωβρίου.

Ένταση στη συνεδρίαση της ΚΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής επικράτησε ένταση, καθώς προτάθηκε από το προεδρείο να δοθεί ο λόγος στους υποψήφιους προέδρους, που βρίσκονταν στην αίθουσα, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες του οργάνου.

Όμως διαμαρτυρήθηκαν μέλη της ΚΕ που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη καθώς απουσιάζει από τη συνεδρίαση.

Παρόντες είναι οι Παύλος Πολάκης, Σωκράτης Φάμελλος, Νικόλας Φαραντούρης και Απόστολος Γκλέτσος.



Πηγή: skai.gr

