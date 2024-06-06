Η εκλογή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας ανοίγει νέες πόρτες στη διπλωματία της χώρας, επιβεβαιώνει την ισχύ της και την καθιστά έναν ισχυρό παράγοντα σε διεθνές πλέον επίπεδο.

Η συμμετοχή της Αθήνας στις δεσμευτικές αποφάσεις που αφορούν τα μεγάλα θέματα του πλανήτη, σημαίνει ότι η Ελλάδα θα είναι «συμπαραγωγός της διεθνούς πολιτικής», όπως τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναδεικνύοντας το μέγεθος της επιτυχίας.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η εκλογή της στο ΣΑ του ΟΗΕ;

1)Η Αθήνα θα βρεθεί στο επίκεντρο των διεθνών αποφάσεων και επιρροών και θα επηρεάζει άμεσα, με την ψήφο της, τις εξελίξεις.

2)Η χώρα, που πριν λίγα χρόνια ήταν ο παρίας της διεθνούς κοινότητας, λόγω της χρεοκοπίας που είχε υποστεί, για το επόμενο διάστημα θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει το γεωπολιτικό και διπλωματικό της αποτύπωμα, καθώς θα λαμβάνει ενεργά μέρος στις αποφάσεις και στα κρίσιμα ζητήματα.

3)Η παρουσία της Ελλάδας στο ΣΑ του ΟΗΕ, με δύο πολέμους να βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή επιρροής της, αυτόματα συνεπάγεται την ενδυνάμωση της άμυνάς της απέναντι στις τραγικές συνέπειες ή ακόμα και στο πεδίο.

4)Η Ελλάδα θα έχει ενεργό λόγο στις αποφάσεις που αφορούν το Διεθνές Δίκαιο.

5)Η ελληνική διπλωματία, ως άμεσα εμπλεκόμενη, θα έχει την ευκαιρία να θέτει απευθείας στην Ημερήσια Διάταξη, ζητήματα που αφορούν την ίδια ή και συμμάχους της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο διπλωματίας.

«Η Ελλάδα θα βρίσκεται εκεί όπου λαμβάνονται οι μείζονες αποφάσεις. Και πλέον η Ελλάδα θα μπορεί να θέτει και στην ατζέντα, στο διεθνές προσκήνιο, στη διεθνή πολιτική, τα ζητήματα τα οποία την αφορούν», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ακολουθεί η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη μετά την εκλογή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ:

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, για το αποτύπωμα της Ελλάδας στον κόσμο. Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπερψήφισε την υποψηφιότητα της Ελλάδας για μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας το 2025 και 2026. Πρόκειται για μία μεγάλη επιτυχία. 182 από συνολικά 188 κράτη που ψήφισαν, υπερψήφισαν την υποψηφιότητα της Ελλάδας. Αυτό αποδεικνύει το σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο διαθέτει η Ελλάδα στον κόσμο, στο διεθνές περιβάλλον, στους διεθνείς οργανισμούς.

Και τώρα ξεκινά η ώρα της ευθύνης. Η Ελλάδα, μετά από την σημερινή της επιτυχία, καθίσταται στην πραγματικότητα συμπαραγωγός της διεθνούς πολιτικής σε μία στιγμή που υπάρχουν γύρω μας τεράστιες προκλήσεις. Οι μεγάλοι πόλεμοι, οι οποίοι ταλανίζουν την οικουμένη και βρίσκονται στη γειτονιά μας, αλλά και άλλες σημαντικές προκλήσεις, τις οποίες η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει θέσει ως προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της διετίας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και αυτό είναι η απαρέγκλιτη τήρηση του διεθνούς δικαίου. Η νέα πνοή που πρέπει να δοθεί στη διευθέτηση των διαφορών με τρόπο ειρηνικό.

Η προστασία του θαλάσσιου εμπορίου, η προστασία γυναικών και παιδιών είναι προτεραιότητες που μαζί με την κλιματική αλλαγή θα τεθούν στο τραπέζι από την Ελλάδα, στο πλαίσιο και της δικής μας εξωτερικής πολιτικής.

Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω, ιδιαίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών, την Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, τόσο την Κεντρική Υπηρεσία, όσο και την διπλωματική αποστολή της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για μία πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία έχει γίνει για αρκετά χρόνια και η οποία ήταν εξαιρετικά επίπονη και μας έφερε αυτό το σημαντικό σημερινό αποτέλεσμα.

Θέλω να πω ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα αποτελέσει την επιτομή της συμμετοχής της χώρας μας στα διεθνή δρώμενα. Η Ελλάδα φιλοδοξεί, ως συνομιλούσα με όλα τα κράτη του κόσμου, ως έχοντας ανοιχτούς διαύλους με όλα τα κράτη όχι μόνο της γειτονιάς μας, αλλά και του κόσμου, να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης. Και θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να φανούμε αντάξιοι της μεγάλης αυτής ευθύνης».

