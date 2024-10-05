Λογαριασμός
«Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και δεν εγκρίνω αυτό το βίντεο»

Στο βίντεο δίνεται απάντηση στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου: «Γελάει ο Νίκος Ανδρουλάκης;».

Νίκος Ανδρουλάκης

Στην αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας στους λογαριασμούς του Νίκου Ανδρουλάκη στα social media αναρτήθηκε βίντεο, που -όπως δηλώνει στους συνεργάτες του- «δεν εγκρίνει».

Στο βίντεο εμφανίζονται ευτράπελα στιγμιότυπα από τις περιοδείες του και δίνεται απάντηση στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου: «Γελάει ο Νίκος Ανδρουλάκης;».

@nikos.androulakis Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ΔΕΝ εγκρίνω αυτό το βίντεο. #fyp #tiktokgreece #pasok #androulakis ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis
