Τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου και έντιμου διαμεσολαβητή στη Μέση Ανατολή αναδεικνύει σε συνέντευξή του στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως επισημαίνει το πρακτορείο ειδήσεων στο τηλεγράφημα με τη συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών, η Ελλάδα έχει καταδικάσει επανειλημμένα την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς κατά του Ισραήλ και πιστεύει ότι οι ιστορικοί δεσμοί της με τον αραβικό κόσμο της προσδίδουν αξιοπιστία ως έντιμου διαμεσολαβητή.

Μία ημέρα μετά τις επαφές του στη Ραμάλα, με τον Παλαιστίνιο υπουργό Εξωτερικών Ριάντ αλ Μαλίκι και τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμαντ Σταγιέχ, και στην Ιερουσαλήμ με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ελί Κοέν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και με τα δύο μέρη και εκτίμησε ότι οι συνομιλίες για το άνοιγμα διαδρόμου ανθρωπιστικής βοήθειας στη βόρεια Γάζα θα μπορούσαν να αποφέρουν σύντομα αποτελέσματα. «Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία και με τα δύο μέρη και είμαι σχετικά αισιόδοξος ότι θα μπορούσαμε να έχουμε σύντομα κάποια θετικά αποτελέσματα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, επισήμανε πως πιστεύει ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και ότι επιθυμεί να ακούσει όλες τις πιθανές επιλογές.

Σημειώνεται πως λίγη ώρα μετά τη συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών ανακοινώθηκε ότι το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε την αποστολή δύο βυτιοφόρων που θα μεταφέρουν καθημερινά καύσιμα στη Λωρίδα της Γάζας. Τα πρώτα καύσιμα αναμένεται να φτάσουν σήμερα, μέσω της μεθοριακής διάβασης της Ράφα.

Περαιτέρω, το Ρόιτερς σημειώνει πως η Κύπρος έχει υποβάλει μια πρόταση, την οποία στηρίζει η Ελλάδα, για το άνοιγμα ενός θαλάσσιου διαδρόμου για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους, πέραν εκείνου της μεθοριακής διάβασης της Ράφα με την Αίγυπτο. Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι μέσω ενός λιμανιού στο Ισραήλ και στη συνέχεια ένα βόρειο σημείο εισόδου στη Γάζα, σημείωσε. «Ο ταχύτερος δρόμος είναι ο καλύτερος δρόμος» τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι η παύση των εχθροπραξιών για ανθρωπιστικούς λόγους είναι απαραίτητη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα είναι σεβαστό, αλλά πρέπει να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αξίες, ενώ ο παλαιστινιακός λαός πρέπει να διαφοροποιείται σαφώς από τη Χαμάς. «Δεν μπορούμε να ανεχθούμε την κατάσταση στη Γάζα», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών και προέταξε: «Είναι οι ανθρωπιστικές ηθικές αξίες που πρέπει να ενστερνιστούμε όλοι μας, και πρέπει να το κάνουμε άμεσα».

Μετά τον πόλεμο, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, η διακυβέρνηση της Γάζας πρέπει να είναι «άκρως νομιμοποιημένη» και να αντιτίθεται στην τρομοκρατία.

Ερωτηθείς σχετικά με μια πιθανή εισροή προσφύγων, είπε ότι η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη, αναφερόμενος στο Σύμφωνο Ασύλου που συμφωνήθηκε μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σημείωσε πως θα ήταν πρόθυμη να υποδεχθεί τραυματίες.

Τέλος, στο ίδιο τηλεγράφημα σημειώνεται πως η σύγκρουση στη Γάζα είναι ένα άλλο ζήτημα που διαφοροποιεί την Ελλάδα από την Τουρκία. Αυτό, όμως, δεν πρέπει να εμποδίζει τον διάλογο, δήλωσε ο Γεραπετρίτης. «Αυτό δεν θα πρέπει να μας απαγορεύει να συζητούμε τα προβλήματά μας και να θέσουμε στην ατζέντα ορισμένα αμοιβαία επωφελή σχέδια», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

