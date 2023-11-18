Ττην κυριαρχία των ελληνικών νησιών αμφισβήτησε σε χθεσινές τους δηλώσεις ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας, Ερτζουμέντ Τατλιόγλου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του χθες Παρασκευή στην ακαδημία του ναυτικού.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων και ζητά την αποστρατικοποίησή τους.

Παράλληλα, εξαπέλυσε κατηγορίες κατά της Ελλάδας για προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο.

«Η Ελλάδα αντί να κάνει προσπάθειες για την επίλυσή ( των προβλημάτων), εμπλέκεται συνεχώς και κλιμακώνει τις εντάσεις. Για παράδειγμα, αυξάνει τον αμυντικό της προϋπολογισμό. Αγοράζει 4 φρεγάτες Belharra απο Γαλλία. Αγοράζει 24 μαχητικά Rafale .Θα αγόραζε 18, τα αύξησε κατά 6 ακόμη . Οι ΗΠΑ έχουν γίνει ο δυτικός γείτονάς μας. Έχουν 3 μεγάλες βάσεις στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Από τα 23 από αυτά τα νησιά, τα 19 είναι στρατιωτοκοποιημένα. Έχουμε νησίδες και βραχονησίδες των οποίων η κυριαρχία και η κυριότητα του αμφισβητείται. Προσπαθούν να τα κάνουν δικά τους, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε αυτά σαν να είναι δικά τους νησιά!Από τη μία πλευρά, προσπαθούν να υπαγορεύσουν τις δικές τους στρατηγικές όταν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον. Η Ελλάδα αύξησε τα χωρικά της ύδατα στα δυτικά στα 12 μίλια το 2020. Προσπαθεί να δώσει το εξής μήνυμα. Αν βρω την ευκαιρία, θα τα αυξήσω στα 12 μίλια στο Αιγαίο. Η Ελλάδα, παίρνει την Ε.Ε πίσω της και προσπαθεί να αποδείξει ότι τα νησιά της ανήκουν.Παρενοχλεί συνεχώς τα αεροσκάφη, τα ελικόπτερα και τα πλοία μας. Υπάρχουν συνολικά 32 παρενοχλήσεις και οι παρενοχλήσεις αυτές συνεχίζουν να αυξάνονται» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο Ερτζουμέντ Τατλιόγλου υποστήριξε πως υπάρχει ένα μπλοκ μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου- Ισραήλ και Αιγύπτου απέναντι στην Τουρκία.

«Παρενοχλεί συνεχώς τα αεροσκάφη, τα ελικόπτερα και τα πλοία μας. Υπάρχουν συνολικά 32 παρενοχλήσεις και οι παρενοχλήσεις αυτές συνεχίζουν να αυξάνονται. Υποστηρίζουμε τη νόμιμη κυβέρνηση στη Λιβύη. Ωστόσο, η Γαλλία και η Ελλάδα ξεκίνησαν μια επιχείρηση για να αποτρέψουν αυτή την υποστήριξη. Με την επιχείρηση αυτή προσπαθούν να μειώσουν την υποστήριξή μας προς τη Λιβύη και τη νόμιμη κυβέρνησή της. Για το λόγο αυτό, προσπαθούν να διακόψουν την επαφή μας με τη Λιβύη, διεξάγοντας μια επιχείρηση στο βόρειο τμήμα της Λιβύης. Σε μια άλλη κλιμακούμενη δραστηριότητα, μας εμποδίζει να χρησιμοποιήσουμε το Αιγαίο Πέλαγος κηρύσσοντας διάφορες περιοχές στο Αιγαίο χώρους άσκησης» επισήμανε και συνέχισε:

Στην ανατολική Μεσόγειο, κανένα κράτος δεν μπορεί να κηρύξει μόνο του ΑΟΖ. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες και οι θαλάσσιες δικαιοδοσίες μπλέκονται μεταξύ τους. Η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου (Κυπριακή Δημοκρατία) στα νότια της Κύπρου και η Ελλάδα στα νότια της Κρήτης έχουν ανακηρύξει διάφορες θαλάσσιες ζώνες και προσπαθούν να κατέχουν μόνοι τους τα πλούτη εκεί. Σκοπεύουν να εμποδίσουν το Τουρκικό πολεμικό Ναυτικό και εμάς με τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων. Στόχος της Ελλάδας είναι να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο στην περιοχή. Η Ελλάδα έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά σε όλες τις πρακτικές της. Για παράδειγμα, ενώ ορίζει περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας με την Ιταλία, δεν δίνει θαλάσσια δικαιοδοσία στα δικά της νησιά, λέγοντας ότι τα νησιά δεν έχουν θαλάσσια δικαιοδοσία. Όταν πρόκειται να κάνει μια τέτοια συμφωνία μαζί μας, θέλει 41 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας δικαιοδοσίας για το Καστελόριζο των 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων».

«Όπως γνωρίζετε, το ΝΑΤΟ προσπαθεί να λάβει κάποια μέτρα στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, δηλώνουμε ότι θα λάβουμε αυτά τα μέτρα μόνοι μας στη Μαύρη Θάλασσα και δηλώνουμε ότι δεν θέλουμε το ΝΑΤΟ ή την Αμερική στη Μαύρη Θάλασσα» κατέληξε.

