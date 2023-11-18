«Υπάρχει μία συνεκτική οικονομική πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια. Αυτή οδήγησε τη χώρα σε διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας και σε μία συνετή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κάθε χρόνο, εξαιτίας των συντηρητικών εκτιμήσεων, δημοσιονομικός χώρος ώστε η κυβέρνηση, με τις προτεραιότητες που θέτει ο Πρωθυπουργός, να μπορέσει να βοηθάει τα πιο ευάλωτα οικονομικά στρώματα», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας.

«Έχουμε μόνιμες παρεμβάσεις, μόνιμες αυξήσεις μισθών και συντάξεων, μόνιμες αυξήσεις του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Και σε αυτές τις μόνιμες αυξήσεις, προστίθεται παρέμβαση 350 εκατ. ευρώ για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα εισοδήματα των ευάλωτων νοικοκυριών», πρόσθεσε ο κ. Σταϊκούρας.

Αναφερόμενος στις συγκοινωνίες, επισήμανε ότι συνεχίζεται και επιταχύνεται ο διαγωνισμός που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου και περιλαμβάνει 250 ηλεκτρικά λεωφορεία, 140 στην Αθήνα και 110 στη Θεσσαλονίκη. «Προσδοκούμε μέχρι το τέλος του 2024 ή αρχές του 2025 να έχουμε άλλα 300 καινούρια λεωφορεία φυσικού αερίου μόνο για την Αθήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ξεκινήσαμε διαγωνισμό για επιπλέον 650 καινούρια λεωφορεία μέχρι το τέλος της τετραετίας, προκειμένου να έχουμε έναν καινούριο στόλο, συνολικά στη χώρα, 1300 λεωφορείων. Πάμε σε μία ανανέωση του στόλου που σημαίνει καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Μέχρι τον Απρίλιο του 2024 θα έχουμε τα 250 νέα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», πρόσθεσε.

Για την ηλεκτροκίνηση, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι «σήμερα, υπάρχουν 4 προγράμματα και περίπου 5.000 πολίτες θα έχουν πληρωθεί φέτος για την επιλογή που έχουν κάνει σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μηχανάκι ή ποδήλατο. Στα ταξί, ο στόχος ήταν περίπου 2.000 ταξί να γίνουν ηλεκτρικά και αυτή τη στιγμή οι αιτήσεις που έγιναν και έχουν εγκριθεί είναι 37. Συζητάμε με τα ταξί πως θα βελτιώσουμε τα κίνητρα γιατί στο κέντρο της Αθήνας το 35% της κίνησης γίνεται από τα ταξί».

«Ναι, θα υπάρξει «κινούμαι ηλεκτρικά 3». Θα δούμε πρώτα πως θα αξιοποιήσουμε τους αδιάθετους πόρους του «κινούμαι ηλεκτρικά 2» και θα προχωρήσουμε σε ένα καλύτερο πρόγραμμα βλέποντας τις ατέλειες των προηγούμενων δύο προγραμμάτων, ώστε να υπάρχει επιτάχυνση των διαδικασιών εκταμίευσης πόρων», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.

Με αφορμή τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε:«Θέλουμε μία σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση έτσι ώστε και εμείς να δουλεύουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά, ακόμα πιο σκληρά, επ' ωφελεία της κοινωνίας. Όταν ακούω δηλώσεις για πήχη στο 17%, αυτό δείχνει αντιπολίτευση περιορισμένων προσδοκιών».

