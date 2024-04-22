Φίλης στον ΣΚΑΪ: Δεν ήρθαμε ως κομήτες ούτε κάνουμε πολιτική lifestyle

Ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με -προϋποθέσεις- της Νέας Αριστεράς με τον ΣΥΡΙΖΑ άφησε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Νίκος Φίλης απαντώντας σε σχετική ερώτηση στην εκπομπή Σήμερα στον ΣΚΑΪ

«Είμαστε σε μια υφέρπουσα πολιτική κρίση και το 41% του κ. Μητσοτάκη δοκιμάζεται. Υπάρχει ανάγκη συγκλίσεων πολιτικών στη βάση των προγραμμάτων» είπε και διευκρίνισε «με άλλα πρόσωπα και πολιτικές. Με αυτό που συμβολίζει το πρόσωπο του κ. Κασσελάκη δεν μπορούν να υπάρξουν συγκλίσεις».

Συνεχίζοντας ο κ. Φίλης, τόνισε ότι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ «υπάρχουν πρόσωπα που εκτιμώ αλλά είναι αδιέξοδη αυτή τους η παραμονή. Ο κ. Κασσελάκης έχει φύγει από την αριστερά και έχει γίνει ένα κεντρώο λαϊκιστικό κόμμα».

Ακολούθως ο υποψήφιος ευρωβουλευτής διατύπωσε την άποψη ότι «μόνο από ένα κόμμα δεν πέφτει ο κ. Μητσοτάκης, χρειάζεται συνεργασία και σε κοινωνικό επίπεδο».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι δεν έχει σχέση με την αριστερά ενώ η Νέα Αριστερά είναι μια πρόταση νέα αλλά με ιστορία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.