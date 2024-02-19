Επίσκεψη Γεραπετρίτη στην Ινδία

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναχωρεί σήμερα για το Νέο Δελχί, όπου αύριο, Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Subrahmanyam Jaishankar και θα απευθύνει χαιρετισμό στο 2ο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας Ινδών Βιομηχάνων «India Europe Business & Sustainability Conclave».

Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό στις επαφές που θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ινδία. Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα είναι κεντρικός ομιλητής σε θεματικό πάνελ του Διεθνούς Συνεδρίου «Raisina Dialogue» με τίτλο «Από τον Ινδικό και τον Ειρηνικό στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό: Γεωμετρίες Ανάπτυξης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

