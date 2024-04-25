ΣΥΡΙΖΑ: Κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος

Ο Νίκος Παππάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, κατέθεσε εκ μέρους της Κ.Ο. του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος, που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια.

Όπως σημείωσε ο ίδιος:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και, πιο συγκεκριμένα, για τα άρθρα 3 ως 13 (σ.σ.: «Σύσταση και λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Α.Ε.), καθώς θεωρούμε ότι παραβιάζουν το άρθρο 2 παρ.1 και άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος.

Το νερό έχει “ταλαιπωρηθεί” την τελευταία δεκαετία και έχουν υπάρξει αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΣτΕ, οι οποίες κάνουν καθαρό, όχι μόνο ότι η διαχείριση των υδάτων πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στο κράτος, αλλά και αν υπάρχει κρατικός φορές ο οποίος έχει άλλους σκοπούς από την επαρκή παροχή ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού στον πληθυσμό, αυτό αντίκειται στο Σύνταγμα, διότι το νερό είναι ένα ζωτικής σημασίας αγαθό».

