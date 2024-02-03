Ανεβάζει αντιπολιτευτικές στροφές ο ΣΥΡΙΖΑ στη «σκιά» του επεισοδίου Κασσελάκη - Πολάκη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το τελευταίο επεισόδιο του Στέφανου Κασσελάκη με τον Παύλο Πολάκη, παρά το γεγονός ότι διαψεύστηκε πολλές φορές τόσο από τον ίδιο τον χανιώτη βουλευτή όσο και από την Κουμουνδούρου, δείχνει την περιδίνηση στην οποία βρίσκεται το κόμμα. Η εσωστρέφεια δεν σταμάτησε μετά τις δυο διασπάσεις, όπως η πλειοψηφία περίμενε.

Οι συνεδριάσεις των οργάνων δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ανέφελες. Δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο να υπάρχουν διαφωνίες μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Θυελλώδεις συνεδριάσεις υπήρχαν και στην περίοδο της προεδρίας του Αλέξη Τσίπρα. Από την «Αριστερή Πλατφόρμα» του Παναγιώτη Λαφαζάνη μέχρι τους «53+» και μετέπειτα την «Ομπρέλα» των Ευκλείδη Τσακαλώτου, Νίκου Φίλη και Πάνου Σκουρλέτη. Στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, όμως υπάρχει ένας εκνευρισμός που μόνο με έναν τρόπο μπορεί να εξηγηθεί.

Η «φτώχεια φέρνει γκρίνια» λέει ο λαός και για τη «μουρμούρα» που δεν σταματά στον ΣΥΡΙΖΑ οι απαντήσεις κρύβονται στους αριθμούς. Το κόμμα από την μεγάλη πτώση του Ιουνίου και το 17,8% που κατέγραψε στις τελευταίες κάλπες τώρα κινείται στη ζώνη του 12%-13%. Τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει τόσα ανοιχτά μέτωπα (ομόφυλα ζευγάρια, αγρότες, πανεπιστήμια, ακρίβεια στην αγορά) η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να καρπωθεί τίποτα. Και δεν είναι η πρώτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά η δεύτερη όπου η όποια φθορά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί φυσιολογική. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει να χάνει αυτή τη στιγμή γύρω στις τέσσερις μονάδες σε σχέση με τις εθνικές εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ να μην κερδίζει τίποτα. Το νέο του πρόσωπο δεν έχει πείσει, αλλά ούτε και το πρόγραμμα που παρουσιάζει. Έχει χάσει τη δεύτερη θέση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επίσης δεν δείχνει να έχει κάποια δυναμική.

Μέσα σε αυτό το κλίμα από την εβδομάδα που πέρασε το συμπέρασμα που βγαίνει είναι πως ο Στέφανος Κασσελάκης δεν έχει πλέον στο πλευρό του τους δυο «στρατηγούς» που τον οδήγησαν στη νίκη στις εσωκομματικές εκλογές. Στο προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας επήλθε η ρήξη με τον Παύλο Πολάκη, που κατά πολλούς φαίνεται να είναι οριστική.

Παράλληλα μια συνέντευξη του Νίκου Παππά στη NAFTEMPORIKI TV ήρθε να χτυπήσει ακόμα ένα «καμπανάκι» στον νέο πρόεδρο. Ο πρώην υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής ξεκαθάρισε πως όλοι κρίνονται στις ευρωεκλογές σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη που δείχνει αποφασισμένος να προχωρήσει μέχρι τις εθνικές κάλπες ανεξαρτήτως του αποτελέσματος του Ιουνίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μια στροφή σε ένα προγραμματικό λόγο και μια συνεκτική και τεκμηριωμένη αντιπολιτευτική ατζέντα.

Αυτό θα επιχειρήσει να κάνει από εδώ και στο εξής ο Στέφανος Κασσελάκης είκοσι ημέρες πριν το Συνέδριο. Με τις καμπάνιες που προετοιμάζονται για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση γίνεται σαφές πως η οικονομία θα αποτελέσει την απόλυτη προτεραιότητα. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται την Agrotica και το απόγευμα την Καστοριά.

Ο αγροτικός κόσμος δείχνει να μην είναι καθόλου ευχαριστημένος από τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή και αυτό επιθυμούν να το εκμεταλλευτούν στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί το πρώτο περιφερειακό Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοζάνη, ενώ το επόμενο στις 10 του μήνα θα διεξαχθεί στη Λάρισα.

Πηγή: skai.gr

