Φραγκογιάννης: Θετική ανταπόκριση της τουρκικής πλευράς για τη γρήγορη βίζα στα ελληνικά νησιά

Ολοκλήρωσε σήμερα Παρασκευή τη διήμερη επίσκεψη εργασίας στην Κωνσταντινούπολη ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης, συνοδευόμενος από υψηλόβαθμα στελέχη περίπου 100 εταιριών καθώς και θεσμικούς παράγοντες.

Το θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επαναβεβαιώθηκε στην 6η συνεδρίαση της Μεικτής Οικονομικής Επιτροπής Ελλάδας - Τουρκίας, υπό τη συμπροεδρία του υφυπουργού Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη και του υφυπουργού Εμπορίου της Τουρκίας, Μουσταφά Τουζτζού. Στη συνέχεια, οι δύο υφυπουργοί υπέγραψαν το τελικό κείμενο της συνάντησης, ενώ πριν από τη συνεδρίαση είχαν μακρά συνάντηση, παρουσία αντιπροσωπειών από τις δύο πλευρές.

Ο Έλληνας υφυπουργός επισήμανε τη θετική πορεία των ελληνοτουρκικών οικονομικών σχέσεων σε τομείς όπως ο τουρισμός, και ιδιαίτερα τη θετική ανταπόκριση της τουρκικής πλευράς για τη γρήγορη βίζα στα ελληνικά νησιά. Όπως είπε, στόχος είναι ο διπλασιασμός του όγκου συναλλαγών κατ' έτος στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φραγκογιάννης δήλωσε:

«Ολοκληρώθηκε η 6η Σύνοδος της Μεικτής Οικονομικής Επιτροπής Ελλάδας-Τουρκίας με μεγάλη επιτυχία. Κάναμε μία ανασκόπηση λεπτομερή όλων των θεμάτων μας που είναι οικονομικού, εμπορικού, τουριστικού χαρακτήρα. Υπάρχει μία προφανής καλή διάθεση να ενισχυθούν οι οικονομικοί δεσμοί των δύο χωρών. Εξάλλου έχουμε πει από τις 7 Δεκεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς ότι ούτως ή άλλως θα καταβάλουμε προσπάθειες να ενισχύσουμε επενδύσεις και εμπόριο.

»Υπάρχει, όπως είπα, καλή διάθεση και έχουμε σκεφτεί μηχανισμούς και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να φέρουμε τις δύο επιχειρηματικές κοινότητες πιο κοντά τη μία στην άλλη, προκειμένου να αναδειχτούν ευκαιρίες, είτε εμπορικού, είτε επενδυτικού χαρακτήρα. Η τουρκική πλευρά είναι ενθουσιασμένη με τη δυνατότητα της έκδοσης βίζας εισόδου στα δέκα ελληνικά νησιά, κάτω από προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπουν ότι θα επισκέπτονται μόνο αυτά τα νησιά και για 10 μέρες μόνο. Αυτό ενισχύει τις δυνατότητες και των δικών μας επιχειρηματιών στα νησιά να έχουν μεγαλύτερη πελατεία και περισσότερη κατανάλωση.

»Την ίδια στιγμή υπάρχει μία καλή διάθεση να ενισχύσουμε τους συγκοινωνιακούς δεσμούς σε ό,τι αφορά τη γέφυρα εισόδου από τους Κήπους, αλλά και την κατεύθυνση ροών εμπορικού χαρακτήρα από την Τουρκία προς την Ελλάδα και από την Ελλάδα προς την Τουρκία και νομίζω ότι κλείσαμε με μία καλή και γενική διάθεση να συνεργαστούμε και να αντιμετωπίσουμε τα θέματά μας με καλή διάθεση και βούληση και από τις δύο πλευρές. Δεν θέλω να μπω σε μικρότερης σημασίας επιμέρους θέματα, αλλά πήραμε και συγκεκριμένα θέματα τα οποία απασχολούν το εμπόριο των δύο χωρών, τα οποία υποσχεθήκαμε να τα επιλύσουμε με καλή διάθεση μεταξύ μας».

Το σημερινό 🇬🇷🇹🇷Ελληνοτουρκικό Επιχειρηματικό Φόρουμ στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Η σύσταση του νέου #Ελληνοτουρκικού #Επιχειρηματικού #Συμβουλίου δρομολογήθηκε! Επικεφαλής από την ελληνική πλευρά ο Γιώργος Προκοπίου και από την τουρκική ο Adnan Polat. https://t.co/RJNJGoyLAF — Κώστας Φραγκογιάννης - Costas Fragoyiannis (@CFragoyiannis) February 2, 2024

Από την πλευρά του ο Τούρκος υφυπουργός Εμπορίου, Μουσταφά Τουζτζού, ανέφερε: «Γνωρίζετε ότι κατά την επίσκεψη του προέδρου μας στην Αθήνα αποφασίστηκε να γίνει αυτή η συνάντηση και ως ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα εκείνης της επίσκεψης κάναμε αυτή τη συνάντηση. Ήταν πολύ επιτυχημένη. Έχουμε στόχο να φτάσει το μεταξύ μας εμπόριο στα 10 δισ. δολάρια. Σχετικά με αυτό προωθούμε ένα σχέδιο δράσης, έναν οδικό χάρτη. Ειδικά σε θέματα μεταφορών, τελωνείου, εμπορίου αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε μαζί με ένα σημαντικό οδικό χάρτη ένα ισχυρό σχέδιο δράσης. Στην πραγματικότητα σήμερα, ακόμη πιο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι με τη συνάντηση αυτή περίπου εκατό επιχειρηματίες από την ελληνική πλευρά θα συναντηθούν με περισσότερους από 100 επιχειρηματίες από την δική μας πλευρά».

Ο κ. Φραγκογιάννης συμμετείχε επίσης στις εργασίες του Ελληνοτουρκικού Οικονομικού Φόρουμ που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων της Τουρκίας (DEIK) σε συνεργασία με την Enterprise Greece. Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκαν περίπου 100 Έλληνες επιχειρηματίες και είχαν επαφές με περίπου 200 Τούρκους ομολόγους τους.

Στο περιθώριο των επαφών του, ο κ. Φραγκογιάννης είχε άτυπη συνάντηση με το Τούρκο υφυπουργό Εξωτερικών, Μπουράκ 'Ακτσαπαρ, με τον οποίο διεξάγει τον διάλογο για τη θετική ατζέντα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Την προηγούμενη ημέρα ο κ.Φραγκογιάννης επισκέφθηκε την έδρα της Ένωσης Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων της Τουρκίας και στις συνέχεια συνομίλησε για τα ελληνοτουρκικά με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στο Πανεπιστήμιο Καντίρ Χας.

Το βράδυ της πρώτης ημέρας της επίσκεψης του υφυπουργού Εξωτερικών, η ελληνική αντιπροσωπεία και επιχειρηματική αποστολή παρακάθισε σε δείπνο που παρέθεσε σε γνωστό ξενοδοχείο του Βοσπόρου ο Έλληνας επιχειρηματίας της Κωνσταντινούπολης Βύρωνας Νικολαΐδης, με τη συμμετοχή και Τούρκων επιχειρηματιών.

Glad to meet today in 📍Istanbul Deputy Minister of Trade Mr. @mustuzcu Looking forward to a fruitful meeting of the 🇬🇷🇹🇷 #Joint #Economic #Committee https://t.co/EqbTgnpnFz — Κώστας Φραγκογιάννης - Costas Fragoyiannis (@CFragoyiannis) February 2, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

