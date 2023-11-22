«Ζήτημα αυξήσεων ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης δεν υφίσταται. Τελεία», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, από το βήμα της Βουλής, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έχει κρυφή ατζέντα για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Αφορμή ήταν η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Μουλκιώτη για την έκδοση Ενιαίων Κανονισμών Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ, η οποία εκκρεμεί από το 2016.

«Κανένα ζήτημα περί αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης δεν υφίσταται. Τελεία. Δεν υπάρχει στην ατζέντα μας αύξηση ορίων συνταξιοδότησης. Αυτό που υπάρχει είναι ένας ψηφισμένος νόμος από το 2010, από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, που επαναλήφθηκε το 2014 και το 2016 και το ψήφισαν και τα τρία κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και τον οποίο στο ΠΑΣΟΚ ανακαλύψατε ξαφνικά ως κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης και συμπλήρωσε:

«Πόσο κρυφή μπορεί να είναι μια ατζέντα, όταν ο νόμος έχει ψηφιστεί από το ΠΑΣΟΚ το 2010, από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ το 2014 και από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2016; Στη Βουλή, δηλαδή, ψηφίστηκε ο νόμος κρυφά από τρεις κυβερνήσεις; Προφανώς ήταν ατυχέστατη η ανακοίνωση. Το να επιμένει να λέει το ΠΑΣΟΚ του 2023 και του Νίκου Ανδρουλάκη ότι θέλει να καταργήσει τον νόμο του ΠΑΣΟΚ του Παπανδρέου και της Φώφης του 2010 και του 2014 είναι δικαίωμά σας. Το κρίνουν, όμως, οι συμπολίτες μας».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε την ανάγκη θεσμοθέτησης ενιαίου κανονισμού ασφάλισης και συνταξιοδότησης, σημειώνοντας ότι υπάρχει παραλογισμός στις παροχές και μεγάλη ανισότητα μεταξύ των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Απαντώντας στον κ. Μουλκιώτη, ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι στα επτά χρόνια λειτουργίας του ΕΦΚΑ έχουν αναδειχθεί πλέον οι αδικίες και οι ανισότητες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τις παροχές.

«Βλέπουμε πλέον την αδικία να είναι μπροστά στα μάτια μας. Πληρώνουμε όλοι τα ίδια αλλά δεν λαμβάνουμε τις ίδιες παροχές», παραδέχτηκε ο υπουργός Εργασίας και πρόσθεσε: «Στο νομοσχέδιο που βγαίνει σήμερα ή αύριο στη διαβούλευση υπάρχουν δύο διατάξεις προς την κατεύθυνση του ενιαίου κανονισμού παροχών που λύνουν νομοθετικά δύο μεγάλα προβλήματα».

Όπως είπε, «η μία διάταξη για την εξομοίωση του τρόπου καταβολής του εφάπαξ στους δημοσίους υπαλλήλους με του πρώην ΙΚΑ, και άρα μία μεγάλη διαφορά για τον τρόπο που δίναμε το εφάπαξ, λύνεται με τον νόμο που θα ψηφίσουμε σε λίγες μέρες στη Βουλή και η δεύτερη αφορά την επέκταση του επιδόματος μητρότητας, έτσι ώστε να συνταιριάζει το επίδομα μητρότητας των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών με τους υπολοίπους».

«Το αναφέρω αυτό τώρα, γιατί όταν έρθει ο ενιαίος κανονισμός παροχών, να ξέρετε, θα μετρήσουμε και ποιοι θα συναντηθούμε στο να το ψηφίσουμε. Γιατί αυτοί που παίρνουν τα πολλά περισσότερα είναι οι λίγοι. Αυτοί που παίρνουν τα πολλά λιγότερα είναι οι πολλοί. Άρα, όταν μιλάμε για ενιαίο κανονισμό παροχών είναι αυτοί οι λίγοι να χάσουνε πολύ και οι πολλοί να κερδίσουνε λίγο», επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Ο ενιαίος κανονισμός παροχών πρέπει να γίνει και για λόγους δικαιοσύνης και για λόγους πρακτικούς. Αυτήν τη στιγμή ο e- εφκα είναι σε φάση δημιουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Ένα από τα μεγάλα δομικά προβλήματα του ΕΦΚΑ είναι ότι όλα τα ταμεία που μπήκαν μέσα είχαν δικά τους πληροφοριακά συστήματα και αυτό καθυστερεί όλες τις διαδικασίες. Τώρα φτιάχνουμε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Για πρακτικούς λόγους, υποχρεωτικά θα πάμε στον έναν γιατί δεν μπορεί να γίνει με 88 διαφορετικούς κανονισμούς παροχών».

«Δεν θα είναι τόσο ευχάριστο για ορισμένους, θα φωνάξουνε, και δικαίως, αλλά εσείς που υποστηρίζετε τον ενιαίο κανονισμό παροχών ελπίζω να είστε εδώ για να στηρίξετε την προσπάθεια. Ενιαίος κανονισμός παροχών για να πάνε όλοι στα 1.600 ευρώ προφανώς δεν βγαίνουν τα νούμερα, δεν έχουμε τα λεφτά. Άρα, αυτό θα σήμαινε ότι θα πρέπει να συναντήσουν τα 750, τα 1.000 και τα 1.600 σε έναν μέσο όρο. Αυτά μας λέει η Επιτροπή. Ο μέσος όρος επειδή είναι πολύ περισσότεροι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, αρκετοί του Δημοσίου και ελάχιστοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ θα είναι πολύ πιο κάτω από τα 1.600», υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

