Μαρινάκης: Την άνοιξη νέα συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

«Αυτό που επιθυμεί η κυβέρνηση είναι ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, δεν είμαστε εκεί τώρα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο», επισήμανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών που έγινε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

«Καθορίζονται τα επόμενα βήματα, θα υπάρξει συνάντηση την άνοιξη ανάμεσα στον κ. Μητσοτάκη και στον κ. Ερντογάν, θα προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος, θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν και σε διμερές επίπεδο, μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών, και τα υπόλοιπα που πρέπει να γίνουν με βάση τη θετική ατζέντα, όπως καθορίστηκε», είπε ο κ. Μαρινάκης,

Δήλωσε με κατηγορηματικό τρόπο ότι «δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να υπάρξει κάποια έκπτωση στην υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος της χώρας, όπως αυτό έχει εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, αυτό δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση» και σημείωσε πως αν και όταν υπάρχουν προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας αυτές θα αντιμετωπίζονται με τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Σε ερώτηση σχετικά με τη στάση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Εντι Ράμα στην υπόθεση του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε ότι «το θέμα του νόμιμα εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη είναι μείζον, είναι θέμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου" και σε ότι αφορά στην ελληνική κυβέρνηση υπογράμμισε πως "δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω σε αυτό και θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας, με όλα τα θεσμικά όπλα που διαθέτουμε».

Για το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, θα υλοποιηθεί με το μοντέλο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν τις πρώτες εβδομάδες του 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.