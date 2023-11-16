Βρετανία: Ελπίδα για συμφωνία επί των Γλυπτών του Παρθενώνα εξέφρασε ξανά ο Όσμπορν

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την ελπίδα ότι θα καταστεί δυνατή μια συμφωνία με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα εξέφρασε για άλλη μία φορά ο πρόεδρος των επιτρόπων διοίκησης του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν.

Για άλλη μία φορά πάντως περιέγραψε μια συμφωνία περί προσωρινής και μερικής επιστροφής γλυπτών από το Λονδίνο στην Αθήνα, με αντάλλαγμα περιοδικές εκθέσεις άλλων αρχαιοελληνικών θησαυρών που θα αποστέλλονται στο Βρετανικό Μουσείο.

Μιλώντας στο ετήσιο δείπνο των επιτρόπων διοίκησης στην αίθουσα που φιλοξενεί τα Γλυπτά, ο κ. Όσμπορν επανέλαβε ότι «ίσως και να μην πετύχουμε (μια συμφωνία), αλλά νομίζω αξίζει να προσπαθήσουμε».

Σύμφωνα με το PA Media ο κ. Όσμπορν είπε: «Ελπίζω να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία με την Ελλάδα. Μια συμφωνία που θα επιτρέψει αυτά τα σπουδαία γλυπτά να εκτίθενται στην Αθήνα αλλά και στο Λονδίνο. Μια συμφωνία που θα επιτρέψει σε άλλους θησαυρούς από την Ελλάδα, ορισμένους που δεν έχουν ποτέ φύγει από εκείνες τις ακτές, να εκτεθούν εδώ στο Βρετανικό Μουσείο.

»Ως επίτροποι διοίκησης προσβλέπουμε σε μια συνεργασία με τους Έλληνες φίλους μας που δεν θα απαιτεί από κανέναν να παραιτηθεί των αξιώσεών του, που δεν θα ζητά καμία αλλαγή στους νόμους που δεν εναπόκειται σε εμάς να συντάξουμε, η οποία όμως θα βρίσκει έναν πρακτικό, ρεαλιστικό και λογικό τρόπο να προχωρήσουμε».

Ο κ. Όσμπορν πρόσθεσε πως ανέκαθεν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο ήταν «αμφιλεγόμενα» και τόνισε πως αυτά τα ζητήματα πρέπει να συζητιούνται.

