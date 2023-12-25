Σε σοβαρές καταγγελίες κατά τη κυβέρνησης Ράμα προχώρησε μέσω της ΕΡΤ, ο αδερφός του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, Λεονάρδος Μπελέρης.

Η κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Ράμα δεν θέλει να χάσει τον δήμο Χειμάρρας. Γιατί θα βγουν πολλά στη φόρα. Συνεχίζουν να κάνουν αναθέσεις και πλαστογραφίες με τα οικόπεδα. Συνεχίζεται το πάρτι, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην απόφαση του υπηρεσιακού δημάρχου Γκέργκι Γκόρο, να παραμείνει στη θέση του αν και αρχικά δήλωσε ότι θα παραιτηθεί, ο αδελφός του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας ανέφερε ότι "ο κ. Γκόρο δεν μπορεί να ανασάνει αν δεν πάρει άδεια από τον κύριο Ράμα".

Επανέλαβε μάλιστα την πρόταση του αδερφού του ότι αν δεν είναι δήμαρχος ο ίδιος, που έχει εκλεγεί, τότε θα πρέπει να αναλάβει τη θέση άλλο εκλεγμένο πρόσωπο από την παράταξή του.

Ανέφερε επίσης πως ο τρόπος που ενήργησε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας δεν ήταν παρά «μία πιρουέτα εν όψει του Ευρωπαϊκού συμβουλίου που θα γίνει στα μέσα Ιανουαρίου».

«Δυστυχώς έχουμε αναξιόπιστο συνομιλητή» είπε ο Λεονάρδος Μπελέρης, εκτιμώντας ότι ο Γκόρο θα παραμείνει στη θέση του «όσο θέλει ο κ. Ράμα».

Τόνισε επίσης ότι ο πρωθυπουργός της Αλβανίας προτιμά να θυσιάσει το μέλλον του λαού του και να μην μπει η Αλβανία στην ΕΕ, παρά να χάσει τον δήμο Χειμάρρας.

Πρόσθεσε ότι οι κινήσεις του οφείλονται στο γεγονός ότι έχουν γίνει «πλαστογραφίες σε ανώτατο επίπεδο και δυστυχώς κάτω από την ομπρέλα του κ. Ράμα πρέπει να προστατευτούν πολλά άτομα».

