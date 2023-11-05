Σχοινάς για περιστατικά αντισημιτισμού: Το μίσος δεν έχει θέση στην ΕΕ

Η ΕΕ στέκεται στο πλευρό των εβραϊκών κοινοτήτων της, αναφέρει η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της για τα περιστατικά αντισημιτισμού που έχουν καταγραφεί στην ΕΕ.

O αντιπροέδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς υπογραμμίζει ότι «τις τελευταίες εβδομάδες, η Ευρώπη έχει δει μια αύξηση των περιστατικών αντισημιτισμού σε επίπεδο που θυμίζει μερικές από τις πιο σκοτεινές στιγμές της ιστορίας μας. Το μίσος δεν έχει θέση στη ΕΕ. Το ποτέ ξανά είναι τώρα».

«Έχουμε δει αναζωπύρωση αντισημιτικών περιστατικών και ρητορικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο: έριξαν βόμβες μολότοφ σε συναγωγή στη Γερμανία, αστέρια του Δαβίδ σε κτίρια κατοικιών στη Γαλλία, εβραϊκό νεκροταφείο βεβηλώθηκε στην Αυστρία, εβραϊκά καταστήματα και συναγωγές δέχθηκαν επίθεση στην Ισπανία, διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα μίσους κατά των Εβραίων» σημειώνει η Κομισιόν και καταδικάζει «αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις με τον πιο έντονο τρόπο».

Επισημαίνει ότι αυτές οι ενέργειες είναι «ενάντια σε όλα όσα πρεσβεύει η Ευρώπη, ενάντια στις βασικές μας αξίες και στον τρόπο ζωής μας».

Προσθέτει ότι τέτοιου είδους περιστατικά είναι «απέναντι στο μοντέλο της κοινωνίας που εκπροσωπούμε: ένα μοντέλο που βασίζεται στην ισότητα, τη συμπερίληψη και τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί - κανείς δεν πρέπει να ζει με τον φόβο των διακρίσεων ή της βίας λόγω της θρησκείας ή της ταυτότητάς του. Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να προστατεύσει την ευημερία όλων των κοινοτήτων της, εθνοτικών, θρησκευτικών ή άλλων».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι «πρέπει να απωθήσουμε την άνοδο του αντισημιτισμού, καθώς και την άνοδο του αντιμουσουλμανικού μίσους που παρακολουθούμε τις τελευταίες εβδομάδες - το οποίο δεν έχει θέση στην Ευρώπη. Έχουμε ήδη ισχυρά εργαλεία στη διάθεσή μας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών: η νομοθεσία της ΕΕ ποινικοποιεί τη δημόσια υποκίνηση μίσους και βίας και καθορίζει μια κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής και ξενοφοβικής ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους».

Σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, η Κομισιόν αναφέρει ότι συνεχίσει την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. «Έχουμε ήδη αυξήσει τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την προστασία των χώρων λατρείας και άλλων χώρων και εργαζόμαστε για να διαθέσουμε περισσότερη υποστήριξη. Παράλληλα, εντείνουμε την επιβολή της σχετικής νομοθεσίας για να διασφαλίσουμε ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε αντισημιτικό ή αντιμουσουλμανικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, είτε πρόκειται για τρομοκρατικό περιεχόμενο, ρητορική μίσους ή παραπληροφόρηση» επισημαίνεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.