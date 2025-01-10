Φιντάν στον ΣΚΑΪ: Κάλεσμα στον Μητσοτάκη να επιδείξει ηγετικό θάρρος για πρόοδο στα ελληνοτουρκικά

Κάλεσμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να «αγνοήσει την πολιτική πίεση» και να «επιδείξει ηγετικό θάρρος» για να επιτευχθεί πρόοδος στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας απεύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν απαντώντας στον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.



Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ιδιαίτερα θετική σχέση που ξεκίνησε μεταξύ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών. «Nα δούμε τα θέματα στο Αιγαίο και τα άλλα θέματα τα δικά μας θέματα στη Δυτική Θράκη» δήλωσε ωστόσο.



«Ο Πρόεδρός μας έχει δείξει και αποδείξει πολλάκις ότι είναι έτοιμος γι' αυτό σε πολλά θέματα, και βλέπουμε ότι και ο κ. Μητσοτάκης έχει μια σοβαρή αποφασιστικότητα σ' αυτό το σημείο, μακάρι να κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα αξιοποιώντας το 2025 καλά, πριν μπουν οι 2 χώρες στο φάσμα των εκλογών» τόνισε ο Χακάν Φιντάν.

Nα δούμε τα θέματα στο Αιγαίο και τα άλλα θέματα τα δικά μας θέματα στη Δυτική Θράκη .



Οι ερωτήσεις του Μανώλη Κωστίδη



«Μιλήσατε για τις θετικές εξελίξεις στις σχέσεις με την Ελλάδα και αναφερθήκατε στις διαφορές απόψεων. Συζητείται το ενδεχόμενο να έρθει ξανά ο κ. Μητσοτάκης στην Τουρκία τον Φεβρουάριο. Θα μπείτε στα βαθιά νερά στις σχέσεις με την Ελλάδα; Διότι τίθεται λόγος για ήρεμα νερά στο Αιγαίο, αλλά το θέμα της κύριας διαφωνίας με την Ελλάδα είναι η υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Οι θέσεις της Τουρκίας είναι διαφορετικές. Γίνεται λόγος για αλληλένδετα θέματα. Ποια είναι η προοπτική στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις; Δηλαδή, στην επόμενη και στις προσεχείς συναντήσεις θα συζητηθεί το θέμα αυτό σε μεγαλύτερο βάθος; Ποιος είναι ο δικός σας στόχος ή μήπως θα αφεθούν αυτά τα θέματα στην άκρη και η νέα προοπτική θα είναι το Κυπριακό;



Και μιας και αναφέρθηκα για την Κύπρο, αυτό το ρωτάω επειδή τις τελευταίες μέρες έχει έρθει στην επικαιρότητα, έχει η Τουρκία πρόθεση να υπογράψει συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Συρία; Γιατί αυτό θα επηρεάσει την Κύπρο».

Η απάντηση του Χακάν Φιντάν



«Ευχαριστώ. Είναι ερωτήματα που το ένα είναι πιο σημαντικό από το άλλο.



Αξιότιμοι φίλοι, η θετική σχέση μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, ιδιαίτερα η θετική σχέση που ξεκίνησε σε επίπεδο ηγετών, διασφαλίζει πραγματικά ένα καλό περιβάλλον για την καλύτερη επίλυση των προβλημάτων που κληρονομήσαμε από το κοντινό και μακρινό παρελθόν και αυτό προσπαθούμε να το συνεχίσουμε.



Αυτή τη στιγμή, τα προβλήματα έχουν 2 φύσεις, η πρώτη είναι το ίδιο το πρόβλημα.



Δηλαδή, όταν συναντιούνται 2 λογικά μυαλά σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική επιρροή, υπάρχει το θέμα του πώς να δούμε τα θέματα στο Αιγαίο και τα άλλα θέματα τα δικά μας θέματα στη Δυτική Θράκη.



Εδώ έχουμε εντατικοποίηση.



Από την άλλη πλευρά, η εικόνα που προκύπτει όταν υπεισέρχονται οι περιεκτικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες, κυρίως σε τομείς εσωτερικής πολιτικής.



Βέβαια εδώ, δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα να το αναφέρω, βλέπουμε πως η εσωτερική πολιτική πίεση στην πλευρά της Ελλάδας διαμορφώνει ένα διαφορετικό έδαφος για τη διαχείριση των υφιστάμενων προβλημάτων.



Όσο δεν χάνουμε την εστίασή μας, όσο δεν χάνουμε την πρόθεσή μας, όσο έχουμε την υποστήριξη του λαού πίσω μας, μας προκαλεί κάποια απώλεια χρόνου, αλλά στο τέλος θα συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά με αποφασιστικότητα.



Εγώ πιστεύω ότι τις ημέρες που έχουμε μπροστά μας, όσο η ελληνική και η τουρκική κοινή γνώμη στηρίζει αυτή τη διαδικασία, μπορούμε να διανύσουμε μια θετική απόσταση.



Το σημαντικό είναι το ηγετικό θάρρος αξιότιμοι φίλοι.



Ποιος θα δείξει την πολιτική στήριξη και την έγκριση που του δίνει η κοινή γνώμη για το θέμα αυτό στην επίλυση του προβλήματος επιδεικνύοντας ηγεσία.



Δηλαδή ο Πρόεδρός μας έχει δείξει και αποδείξει πολλάκις ότι είναι έτοιμος γι' αυτό σε πολλά θέματα, και βλέπουμε ότι και ο κ. Μητσοτάκης έχει μια σοβαρή αποφασιστικότητα σ' αυτό το σημείο, μακάρι να κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα αξιοποιώντας το 2025 καλά, πριν μπουν οι 2 χώρες στο φάσμα των εκλογών».

