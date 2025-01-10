Με ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα των καθυστερήσεων στην απόδοση ανταποδοτικών τελών από υδροηλεκτρικά έργα στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στο Υδροηλεκτρικό των Κρεμαστών.

Παρά τη θεσμοθέτηση της απόδοσης ειδικού τέλους 3% στις τοπικές κοινωνίες από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και υβριδικούς σταθμούς, η μη αναδρομική εφαρμογή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης από το 2022 αφήνει τις τοπικές κοινωνίες χωρίς το μερίδιο που δικαιούνται.

Ο ευρωβουλευτής επισημαίνει πως η καθυστέρηση στην απόδοση των τελών αποτελεί χρόνιο αίτημα των τοπικών κοινοτήτων και φορέων, ενώ παρά τις νομικές προβλέψεις για διαγραφή σταθμών ΑΠΕ που δεν καταβάλλουν τα ποσά εγκαίρως, οι καθυστερήσεις συνεχίζονται, δημιουργώντας συνθήκες άνισης μεταχείρισης και στερώντας σημαντικούς πόρους από τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Είναι ενήμερη για τις καθυστερήσεις στην απόδοση των ανταποδοτικών τελών από τα Υδροηλεκτρικά Έργα στην Ελλάδα;

Θεωρεί ότι η μη αναδρομική εφαρμογή παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της δίκαιης κατανομής των πόρων;

Υπάρχει πρόθεση διαμόρφωσης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου για την απόδοση ανταποδοτικών τελών, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και δίκαιη αποζημίωση των τοπικών κοινωνιών που φιλοξενούν υδροηλεκτρικά έργα ΑΠΕ;

«Δεν είναι δυνατόν οι τοπικές κοινωνίες να συνεχίζουν να πληρώνουν το κόστος της ενεργειακής μετάβασης, χωρίς να απολαμβάνουν τα ανταποδοτικά οφέλη που δικαιούνται», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας άμεσες απαντήσεις και δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4844/22.08.2024), που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβλέπεται η απόδοση ειδικού τέλους 3% στις τοπικές κοινωνίες από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και υβριδικούς σταθμούς. Το ποσό αυτό διατίθεται για τοπική ανάπτυξη και ελάφρυνση των καταναλωτών.

Ωστόσο, η εφαρμογή της απόφασης δεν περιλαμβάνει αναδρομικότητα από το 2022, παρά το γεγονός ότι ο σχετικός νόμος (4964/2022) είχε ψηφιστεί από τότε. Επιπλέον, σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις μη έγκαιρης καταβολής των ποσών από τους παραγωγούς, προβλέπεται διαγραφή από το μητρώο σταθμών ΑΠΕ. Παρόλα αυτά, παρατηρείται καθυστέρηση στην απόδοση των ανταποδοτικών τελών, γεγονός που αποτελεί χρόνιο αίτημα των τοπικών κοινοτήτων και φορέων, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλοι τοπικοί φορείς, με ιδιαίτερη αναφορά στο Υδροηλεκτρικό των Κρεμαστών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι ενήμερη για τις καθυστερήσεις στην απόδοση των ανταποδοτικών τελών από Υδροηλεκτρικά Έργα στην Ελλάδα, και ειδικότερα για το Υδροηλεκτρικό των Κρεμαστών;

Θεωρεί ότι η μη αναδρομική εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της δίκαιης κατανομής των πόρων προς τις τοπικές κοινωνίες που επηρεάζονται από υδροηλεκτρικά έργα;

Προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός ενιαίου πλαισίου για την απόδοση ανταποδοτικών τελών σε κράτη-μέλη, με στόχο τη διασφάλιση της έγκαιρης και δίκαιης αποζημίωσης των τοπικών κοινωνιών που φιλοξενούν Υδροηλεκτρικά ‘Εργα ΑΠΕ.

