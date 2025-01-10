Στις 20 Ιανουαρίου, στη Λευκωσία, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Αυτό δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας πως αποκλειστικό θέμα συζήτησης είναι η διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι η 20η Ιανουαρίου ήταν εκ των ημερομηνιών που πρότεινε η ελληνοκυπριακή πλευρά στον Τουρκοκύπριο ηγέτη για τη συνάντηση.

«Πηγαίνουμε σε αυτή τη συνάντηση με εποικοδομητική στάση και ελπίζουμε να επιδειχθεί η ίδια ειλικρινής βούληση από την άλλη πλευρά για τη διευκόλυνση του στόχου, που είναι το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης», είπε στην εφημερίδα Πολιτεία ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Εκπρόσωπος του ΟΗΕ επιβεβαίωσε στο Reuters ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην οικία ενός απεσταλμένου του ΟΗΕ στην κυπριακή πρωτεύουσα.

Η Κύπρος έχει εννέα περάσματα κατά μήκος της πράσινης γραμμής μήκους 180 χιλιομέτρων που χωρίζει Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Χιλιάδες τα χρησιμοποιούν καθημερινά, με συνέπεια μεγάλες ουρές και μποτιλιαρίσματα.

Τον περασμένο μήνα, 13 ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα υποστήριξαν την έκκληση για περισσότερα σημεία διέλευσης, ως ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών. Για μήνες, οι απεσταλμένοι των δύο πλευρών συζητούσαν τις λεπτομέρειες για το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης.

Πηγή: skai.gr

