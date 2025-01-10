Σ. Φάμελλος από τον Βλοχό: Η πολιτική αποκτά την αξιοπιστία της όταν κάνει ισχυρή την πολιτεία και είναι δίπλα στον πολίτη

Από τον Βλοχό ξεκίνησε τη διήμερη περιοδεία του στη Θεσσαλία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, όπου και άκουσε τα προβλήματα των πλημμυροπαθών της περιοχής, που παραμένουν χωρίς στήριξη από την κυβέρνηση εδώ και σχεδόν 1,5 χρόνο.

Οι πολίτες εστιάζοντας στις άμεσες ανάγκες της περιοχής, τόνισαν την απουσία εγγειοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, ενώ κατήγγειλαν τις καθυστερήσεις στις επιθεωρήσεις των κατοικιών τους, γεγονός που αποτρέπει τους κατοίκους να ανοικοδομήσουν τις κατεστραμμένες περιουσίες τους.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επανέλαβε τη δέσμευσή του κόμματος να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, σημειώνοντας τις μεγάλες ευθύνες και παραλείψεις της κυβέρνησης.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε:

«Ξεκινήσαμε την περιοδεία μας στη Θεσσαλία από τον Βλοχό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αποδεικνύει πρώτα απ' όλα ότι είναι δίπλα στα προβλήματα και στις ανάγκες των πολιτών της χώρας μας.

Διαπιστώσαμε ότι δεν φτάνει η μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης για τα ελλείμματα στις υποδομές της αντιπλημμυρικής προστασίας και γενικότερα της διαχείρισης των υδατικών πόρων που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τα προβλήματα που δημιούργησε ο Daniel, αλλά έχουμε και μια εγκατάλειψη εδώ και σχεδόν 1,5 χρόνο της περιοχής, μιας και ακόμα τα πρώτα ζητήματα, όπως είναι τα αναχώματα, δεν έχουν επιλυθεί.

Εισπράξαμε μια κραυγή αγωνίας από τον πρόεδρο, τους πολίτες και τους παραγωγούς.

Τα αναχώματα, που πρέπει να προχωρήσουν άμεσα.

Τα μεγάλα υδραυλικά έργα ανάσχεσης του πλημμυρικού κινδύνου, τα οποία είναι κολλημένα ακόμα και στο επίπεδο των αναθέσεων.

Τα μεγάλα προβλήματα στην αποκατάσταση των κατοικιών και τα ελλείμματα στις επιθεωρήσεις των κατοικιών που αποτρέπουν τους πολίτες ακόμα και με δικές τους δαπάνες να κάνουν τη μερική αποκατάσταση.

Το σοβαρό ζήτημα της πιθανής ή όχι μετεγκατάστασης που εκκρεμεί και αφήνει μετέωρους τους πολίτες.

Ζητήματα στην αγροτική οδοποιία και στα εγγειοβελτιωτικά έργα.

Ζητήματα όσον αφορά το σχολείο της περιοχής και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Είναι ζητήματα ζωής.

Και απέναντι σε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα ζωής και στην αγωνία των πολιτών, χρειάζεται μία απάντηση. Η απάντηση είναι ότι η πολιτεία πρέπει να είναι ισχυρή για να στηρίζει τους πολίτες.



Και σήμερα με την κυβέρνηση που έχουμε δυστυχώς η πολιτεία όλο και αδυνατίζει.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λοιπόν είναι απλή: Η πολιτική αποκτά την αξιοπιστία της όταν κάνει ισχυρή την πολιτεία και είναι δίπλα στον πολίτη. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να το υπηρετήσει αυτό».

Στη συνάντηση με τον πρόεδρο δημοτικής κοινότητας Βλοχού, Βασίλη Καλογιάννη και τους κατοίκους, συμμετείχε και η βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Μαρίνα Κοντοτόλη.

