Τουρκία: Σενάριο κατάληψης νησιού στην άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα 2025» - Δείτε βίντεο 

Σενάριο απόβασης και κατάληψης νησιού, που στέλνει προκλητικά μηνύματα, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τουρκικής αεροναυπηγικής άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα 2025» όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, με τον ρεπόρτερ του καναλιού A HABER να κάνει σχεδόν… απευθείας μετάδοση της άσκησης. Το σενάριο της απόβασης παρουσιάζεται εκτεταμένα σε όλα τα τουρκικά ΜΜΕ.

Mavi Vatan-2025 Tatbikatı kapsamında; Amfibi Harekât Birliklerimiz tarafından başarılı bir Amfibi Akın icra edildi.



Helikopterler tarafından havadan vurulan düşman hedeflerine, hem helikopterlerdeki hem de ZAHA’larda görevli deniz piyadelerimiz çıkarma yaparak kıyıbaşını tuttu… pic.twitter.com/oQqtHhS5lG January 9, 2025

«Υπάρχει κινητικότητα στην άσκηση Γαλάζια Πατρίδα 2025 αυτή τη στιγμή από τα ελικόπτερα Cobra έγιναν βολές στο συμβολικό εχθρικό νησί και καταστράφηκαν οι δυνάμεις του εχθρού και θα ακολουθήσουν οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων όπου θα αποβιβαστούν στο νησί. Θα ακολουθήσουν τα αποβατικά πλοία που ήδη ετοιμάζoνται.

»Για την κατάληψη του νησιού θα κινηθούν τα αποβατικά πλοία με τις δυνάμεις μας, μαζί με τους άνδρες των ειδικών δυνάμεων που θα φτάσουν στο νησί και μετά από όλη την κινητικότητα το νησί θα καταληφθεί και στο νησί θα υψωθεί η δοξασμένη τουρκική μας σημαία.

»Τα ελικόπτερα πραγματοποίησαν τις βολές τους, οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων φτάνουν κι όπως βλέπετε τα αποβατικά μας σκάφη κατευθύνονται προς το νησί. Σε λίγα λεπτά θα γίνει η απόβαση στο νησί. 4 με 5 αποβατικά πλοία φτάνουν στο νησί. Θα αποβιβαστούν στο νησί οι στρατιώτες που θα συνεργαστούν με τους άνδρες των ειδικών δυνάμεων.

»Σε λίγα λεπτά βλέπουμε πως φτάνουν τα αποβατικά σκάφη, και σε μικρό χρονικό διάστημα μαζί με τους άνδρες των ειδικών δυνάμεων θα καταληφθεί το νησί. Και αμέσως μετά στο νησί θα υψωθεί η ένδοξη μας σημαία».

«Να πούμε πως σε φάση της άσκησης προβλέφθηκε η απόβαση στο νησί. Ειδικές δυνάμεις έφτασαν στο νησί Γιλάντζικ με ελικόπτερο και αργότερα στην παραλία έκαναν απόβαση τα αποβατικά σκάφη και τα αμφίβια τεθωρακισμένα οχήματα Zaha» ανέφερε από πλευράς της η ρεπόρτερ του δικτύου Haber Global.

Deniz Kuvvetlerimizin Deniz Karakol Uçağı’ndan Mavi Vatan-2025 Tatbikatı’nda başarılı bir Rextorp ve Flare Atışı. 🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı #MaviVatan pic.twitter.com/BjfsJEx2OT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 9, 2025

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας

«Στο πλαίσιο της Άσκησης Γαλάζια πατρίδα-2025 Πραγματοποιήθηκε επιτυχής Αμφίβια Επιδρομή από τις Μονάδες Αμφίβιων Επιχειρήσεων μας.

»Οι πεζοναύτες μας, τόσο με ελικόπτερα όσο και με τα ZAHA (αμφίβια τεθωρακισμένα οχήματα), προσέγγισαν σε εχθρικούς στόχους που χτυπήθηκαν από αέρος με ελικόπτερα, κράτησαν την παραλία και κατέλαβαν το νησί».



Την ίδια στιγμή πάντως, παρότι προκαλούν με σενάρια κατάληψης νησιών, οι Τούρκοι βλέπουν με ανησυχία τους ελληνικούς εξοπλισμούς. «Η Ελλάδα εξοπλίζει το ναυτικό της, φέτος παραλαμβάνουν την πρώτη φρεγάτα Belharra» αναφέρει μεταξύ άλλων σε ρεπορτάζ του το δίκτυο CNN Turk.

«Η Γαλάζια Πατρίδα δεν είναι ιστορικός επεκτατισμός»

«Η Γαλάζια Πατρίδα δεν είναι ιστορικός επεκτατισμός» ισχυρίζεται ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ επιχειρώντας να απαντήσει στον Νίκο Δένδια. Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας που είχε επισκεφθεί τη Χίο για τα Θεοφάνια, καταδίκασε το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τονίζοντας πως οι ελληνικές συμφωνίες βασίζονται σε «στέρεο τρόπο στο διεθνές δίκιο και στο διεθνές δίκιο της θάλασσας». Όπως ξεκαθάρισε, η Ελλάδα έχει την εθνική ισχύ και τη βούληση να εφαρμόσει τις συμφωνίες της και να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της στο Ανατολικό Αιγαίο.

«Κάποιες ομάδες διαστρεβλώνουν την έννοια του διεθνούς δικαίου, ορισμένες πολιτικές που παράγονται μέσω πολιτικού λόγου γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν ως νομικές πραγματικότητες» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

«Στην πραγματικότητα, οι προσπάθειες να παρουσιαστεί η αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στη Γαλάζια Πατρίδα της ´´ως ιστορικός επεκτατισμός και επιθετικότητα´´ είναι μια μάταιη προσπάθεια να αγνοηθούν τα δικαιώματα που παρέχει στην Τουρκία το διεθνές δίκαιο. Αποτελεί απλώς μια διαστρέβλωση των υπαρχόντων πραγματικοτήτων».

«Θέλω να τονίσω ότι, η έννοια της Γαλάζιας Πατρίδας αντανακλά τη βούληση της Τουρκίας να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στη θάλασσα και την αποφασιστικότητά της στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Όλοι, ειδικά οι γείτονές μας, πρέπει να είναι σίγουροι ότι θέλουμε να δούμε τη Μεσόγειο και το Αιγαίο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας και πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι μεγάλο όφελος για τις χώρες και τους λαούς μας. Ωστόσο, ενώ προσπαθούμε για μια ειρηνική λύση, δεν συμβιβαζόμαστε ποτέ στα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα» πρόσθεσε ο Γκιουλέρ.



Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Donanma Komutanı… pic.twitter.com/LDqd5bnaMT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 9, 2025

Mavi Vatan-2025 Tatbikatı’nda; Deniz Kuvvetlerimizin Amfibi Hücum Timi tarafından TCG GÖKSU’ya Fastrope Harekâtı icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı #MaviVatan pic.twitter.com/SxIyVUqh8W — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 9, 2025

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Donanma Komutanı… pic.twitter.com/iO8gQhQQP0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 9, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.