Τουρκία: «Η Ελλάδα εξοπλίζει το ναυτικό της, φέτος παραλαμβάνουν την πρώτη φρεγάτα Belharra»

Με ανησυχία αντιμετωπίζουν τους ελληνικούς εξοπλισμούς στην Τουρκία όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης στον απόηχο και της προσγείωσης του 24ου ελληνικού Rafale στην Τανάγρα. «Η Ελλάδα εξοπλίζει το ναυτικό της, φέτος παραλαμβάνουν την πρώτη φρεγάτα Belharra» αναφέρει μεταξύ άλλων σε ρεπορτάζ του το δίκτυο CNN Turk, παρότι η γείτονα προκαλεί με σενάρια κατάληψης νησιών.

«Η Ελλάδα τρέχει εξοπλιστικό πρόγραμμα για το Ναυτικό της. Όπως η παραλαβή της φρεγάτας Belharra που φέτος θα παραληφθεί η πρώτη φέτος από την Γαλλία. Και ο αριθμός αγοράς να αυξηθεί από 3 σε 4 φρεγάτες. Ήδη ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις με την Γαλλία. Επίσης προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των γερμανικών φρεγατών Meko που είχαν παραληφθεί από την Γερμανία. Επίσης στόχος είναι η συμμετοχή στην συμπαραγωγή των φρεγατών Concellation που όμως θα ξεκινήσει μετά το 2030 όπως και η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κορβετών MMPC. H Eλλάδα σχεδιάζει τον εκσυγχρονισμό των γερμανικών υποβρυχίων αλλά και την αγορά νέων. Υπάρχουν στόχοι και για αγορά 2 επιπλέον περιπολικών σκαφών από τις ΗΠΑ για την αύξηση του συνολικού αριθμού σε 6» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Όπως τονίζει ο Μανώλης Κωστίδης, οι γρήγοροι εξοπλισμοί της Ελλάδας με αναβάθμιση F-16, Rafale, και F-35 δεν περνάει απαρατήρητη στην Τουρκία, με Τούρκους αναλυτές να θεωρούν ότι οι ελληνικοί εξοπλισμοί αλλάζουν τα δεδομένα στο Αιγαίο.

«Σε εξέλιξη 9 εξοπλιστικά προγράμματα για τον Στρατό Ξηράς και αναμένεται να συμβασιοποιηθούν»

«Εννέα προγράμματα είναι σε εξέλιξη για την κάλυψη των αναγκών του Στρατού Ξηράς και αναμένεται να συμβασιοποιηθούν», υπογράμμισε την Τετάρτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη.

«Όπως με πληροφόρησαν οι αρμόδιοι φορείς του υπουργείου, σας γνωρίζω ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα ενίσχυσης του ΣΞ εντάσσονται στον υπό κατάρτιση Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ), η οριστικοποίηση του οποίου είναι σε εξέλιξη και μετά την οποία θα ακολουθήσει η υποβολή του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή».

«Σημειώνεται, ωστόσο, ότι μέχρι την οριστικοποίηση του ΜΠΑΕ, την παρούσα χρονική περίοδο έχουν ενεργοποιηθεί με την κατ’ εξαίρεση διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία, εννέα προγράμματα προς κάλυψη αναγκών του Στρατού Ξηράς, τα οποία είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να συμβασιοποιηθούν», υπογράμμισε ο ΥΕΘΑ.

«Επισημαίνεται, ότι στα ζητήματα που σχετίζονται με την επιλογή των εξοπλιστικών απαιτείται μία εντελώς νέα προσέγγιση με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Κατά τα λοιπά, το περιεχόμενο του ΜΠΑΕ και των ανωτέρω προγραμμάτων δεν δύναται να γνωστοποιηθεί, καθόσον χαρακτηρίζεται ως ΑΠΟΡΡΗΤΟ», κατέληξε στην απάντησή του ο κ. Δένδιας.

«Η Γαλάζια Πατρίδα δεν είναι ιστορικός επεκτατισμός»

«Η Γαλάζια Πατρίδα δεν είναι ιστορικός επεκτατισμός» ισχυρίζεται την ίδια στιγμή ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ επιχειρώντας να απαντήσει στον Νίκο Δένδια. Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας που είχε επισκεφθεί τη Χίο για τα Θεοφάνια, καταδίκασε το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τονίζοντας πως οι ελληνικές συμφωνίες βασίζονται σε «στέρεο τρόπο στο διεθνές δίκιο και στο διεθνές δίκιο της θάλασσας». Όπως ξεκαθάρισε, η Ελλάδα έχει την εθνική ισχύ και τη βούληση να εφαρμόσει τις συμφωνίες της και να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της στο Ανατολικό Αιγαίο.

«Κάποιες ομάδες διαστρεβλώνουν την έννοια του διεθνούς δικαίου, ορισμένες πολιτικές που παράγονται μέσω πολιτικού λόγου γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν ως νομικές πραγματικότητες» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

«Στην πραγματικότητα, οι προσπάθειες να παρουσιαστεί η αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στη Γαλάζια Πατρίδα της ´´ως ιστορικός επεκτατισμός και επιθετικότητα´´ είναι μια μάταιη προσπάθεια να αγνοηθούν τα δικαιώματα που παρέχει στην Τουρκία το διεθνές δίκαιο. Αποτελεί απλώς μια διαστρέβλωση των υπαρχόντων πραγματικοτήτων».

«Θέλω να τονίσω ότι, η έννοια της Γαλάζιας Πατρίδας αντανακλά τη βούληση της Τουρκίας να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στη θάλασσα και την αποφασιστικότητά της στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Όλοι, ειδικά οι γείτονές μας, πρέπει να είναι σίγουροι ότι θέλουμε να δούμε τη Μεσόγειο και το Αιγαίο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας και πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι μεγάλο όφελος για τις χώρες και τους λαούς μας. Ωστόσο, ενώ προσπαθούμε για μια ειρηνική λύση, δεν συμβιβαζόμαστε ποτέ στα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα» πρόσθεσε ο Γκιουλέρ.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Donanma Komutanı… pic.twitter.com/LDqd5bnaMT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 9, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.