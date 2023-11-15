Πολλά τα μέτωπα που άνοιξε η συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη.

Αναφερόμενος στη δήλωση Κασσελάκη ότι ο Νίκος Φίλη τον προέτρεψε να μην λέει τον όρο πατριωτική αριστερά, ο πρώην υπουργός έγραψε στο Facebook:

«Άκουσα χτες τον κ. Κασσελάκη στην περιπατητική του συνέντευξη, ανάμεσα στ’ άλλα να ισχυρίζεται (αναφερόμενος στη συνάντηση που είχαμε προ καιρού στο γραφείο του στη Βουλή), ότι «ο Φίλης μου είπε να μην λέω πατριωτική Αριστερά».

Ποια είναι η αλήθεια: στη συνάντησή μας, του είχα επισημάνει ότι «η σύγχρονη Αριστερά έχει πολλά χαρακτηριστικά. Είναι δημοκρατική, είναι οικολογική, είναι φεμινιστική, είναι αντικαπιταλιστική, είναι σοσιαλιστική, είναι αντιεθνικιστική, είναι κατά των έμφυλων και άλλων διακρίσεων, και βεβαίως πατριωτική. Γιατί επιλέγεις απ’ όλα αυτά μόνο τη λέξη πατριωτική; Αυτό μοιάζει σαν να δίνεις εξετάσεις στη Δεξιά, που αμφισβητεί τον πατριωτισμό της Αριστεράς».

Η απάντηση σε αυτό του κ. Κασσελάκη ήταν αυτολεξεί «ίσως έχεις δίκιο».

Είναι σαφές ότι στη χτεσινή του συνέντευξη, παράφρασε και παραμόρφωσε πλήρως τη συζήτησή μας, προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις. Με μια μέθοδο που προκαλεί εντύπωση, καθώς φανερώνει κάποιες πλευρές της προσωπικότητάς του. Πέραν του ήδη διαπιστωμένου γεγονότος, να αλλάζει καθημερινά την αφήγησή του για όλα τα πολιτικά θέματα».

Πηγή: skai.gr

