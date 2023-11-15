Βίτσας στον ΣΚΑΪ: Η νέα προσπάθεια είναι να διαμορφωθεί νέος πολιτικός χώρος στη ριζοσπαστική αριστερά

Τις τρέχουσες εξελίξεις και την τακτική που θα ακολουθήσουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχώρησαν, κλήθηκε να σχολιάσει ο πρώην βουλευτής του κόμματος, Δημήτρης Βίτσας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τη φυγή των στελεχών προκάλεσαν οι θέσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πλέον υποστηρίζει τη «συμβίωση κεφαλαίου -εργασίας».

Ενδεικτικά υπογράμμισε «ο κ. Κασσελάκης διαλύει την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από αυτήν την ιστορία, θα διαλυθεί και ο ίδιος. Μιλάει με τόση άνεση για πράγματα που δεν ξέρει» και πρόσθεσε: «Πώς ένας άγνωστος άνθρωπος έρχεται στην Ελλάδα και μέσα σε τρεις μήνες, του έρχεται η όρεξη να γίνει πρόεδρος κόμματος;»

Στην ερώτηση αν θέλει να επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε « Δεν έχει νόημα να επιστρέψουμε σε αυτό το κόμμα, με αυτόν τον πρόεδρο» εξαιτίας του οποίου όπως είπε «έχουν φύγει πολλοί» και συμπλήρωσε: «Αφήνω πίσω μου αυτήν την ιστορία και εκμεταλλεύομαι τα 50 χρόνια που βρίσκομαι σε κόμματα της αριστεράς σε μια νέα προσπάθεια. Σε ένα πολιτικό χώρο που θα συναντηθούν οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς», αποφεύγοντας να αναφερθεί σε συγκεκριμένα ονόματα.

Αναφορικά με τη συνάντηση Τσίπρα - Σακελλαρίδη είπε «γνωρίζονται πολλά χρόνια και έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν χωρίς να μιλήσουν για πολιτικά θέματα. Αφού το λένε το λαμβάνουμε υπόψη μας».

