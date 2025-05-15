Συνάντηση με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) είχε στην Βουλή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος αρχικά στηλίτευσε την «εγκληματική πολιτική των Χατζηδάκη-Σκρέκα-Σκυλακάκη που οδηγεί σε μεγάλες περικοπές παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ» και πρόσθεσε: «Όλα αυτά αποτυπώνουν λανθασμένες και άδικες επιλογές της ΝΔ, όσον αφορά στον σχεδιασμό και την αδειοδότηση έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Επισήμανε ότι «με την απουσία σχεδιασμού στην αδειοδότηση και χωροθέτηση ΑΠΕ και συσσωρευτών αποθήκευσης, αλλά και συνολικά με τις πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην ηλεκτρική ενέργεια, την πληρώνουν» οι μικροί και μεσαίοι παραγωγοί με την απώλεια της περιουσίας τους και των επενδύσεών τους, καθώς και οι καταναλωτές. Τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη εκφράζονται πλέον με μεγάλες περικοπές στην παραγωγή ενέργειας, ιδίως από τα μικρά και μεσαία φωτοβολταϊκά πάρκα, κάτι που τα οδηγεί σε χρεοκοπία εφόσον δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια τους».

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΠΗΕΦ εξέφρασαν την αγωνία τους, διότι όπως τόνισαν, με τους ρυθμούς που εξελίσσεται το ενεργειακό τοπίο και με τη χωρίς κανόνες αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, -η οποία δεν αποθηκεύεται- καταπατάται η ενεργειακή δημοκρατία και οδηγούνται σε ασφυξία οι μικροί και μεσαίοι παραγωγοί.

Στη συνάντηση, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε ο τομέαρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μίλτος Ζαμπάρας και ο διευθυντής της Κ.Ο., Γιώργος Μπάκης.

Από την πλευρά της ΠΟΣΠΗΕΦ συμμετείχε ο πρόεδρος, Παναγής Ιωάννης, ο αντιπρόεδρος, Νίκας Αριστείδης, ο γ.γ., Κυανίδης Ιωάννης και το μέλος του Δ.Σ., Τόκας Αστέριος.

