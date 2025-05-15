Μέτρα για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης φαρμάκων μέσω διαδικτύου, ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα ερωτά την Κομισιόν σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την πρόληψη και αντιμετώπιση της διακίνησης ψευδεπίγραφων φαρμάκων στο διαδίκτυο και την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για τέτοιες πρακτικές.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Ενέργειες για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης φαρμάκων μέσω διαδικτύου

Η παράνομη διακίνηση φαρμάκων στο διαδίκτυο αποτελεί αυξανόμενη απειλή στην ΕΕ.

Σύμφωνα με έκθεση της Europol[1], εγκληματικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, εκμεταλλεύονται την ευαλωτότητα και την απελπισία κάποιων ασθενών μέσω της εισαγωγής, εξαγωγής και παραγωγής παράνομων, παραποιημένων και μη ασφαλών προϊόντων σε παράνομα εργαστήρια.

Το εμπόριο γίνεται κυρίως στο διαδίκτυο με στοχευμένες διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή πλατφόρμες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, οι οποίες κατευθύνουν τους πολίτες σε προσωρινούς ιστότοπους που συχνά "μιμούνται" γνωστές αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η διακίνηση αυτή απειλεί τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, την αξιοπιστία των φαρμάκων και θέτει σε κίνδυνο τις επενδύσεις στην έρευνα.

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς σκοπεύει να συμβάλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της διακίνησης ψευδεπίγραφων φαρμάκων και την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για τέτοιες πρακτικές;

2. Πώς σκοπεύει να διασφαλίσει ότι όλα τα μέρη της αλυσίδας, όπως ψηφιακές πλατφόρμες και πλατφόρμες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων θα συμβάλουν προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης τέτοιων εγκληματικών πράξεων;

