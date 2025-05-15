Σε μία σειρά από απορίες σε σχέση με το κυβερνητικό έργο, απάντησε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο 2ο «Briefing για τους πολίτες», όπου οι πολίτες μπορούν να θέτουν ερωτήματα μέσω του instagram. Ο κ.Μαρινάκης μάλιστα για πρώτη φορά είπε χαριτολογώντας ότι …"απαγορεύεται να απαντήσει" σε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Η ερώτηση αφορούσε τις προβλέψεις…για το final for στο μπασκετ όπου συμμετέχουν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακό.

Η πλειοψηφία των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους πολίτες αφορούσε στα μέτρα για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Ακόμη, υπήρξαν απορίες αναφορικά με τις πρωτοβουλίες για το δημογραφικό ζήτημα, τις πολιτικές επιδομάτων, την πιθανότητα πρόωρων εκλογών, τα πανηγύρια κ.α. Ακόμη, ο κ.Μαρινάκης αποκάλυψε την εφαρμογή που χρησιμοποιεί περισσότερο και τα θέματα στα οποία κάνει «κλικ» εκτός πολιτικής.

Αναλυτικά, οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις στο Briefing για τους πολίτες:

-Έχω παρακολουθήσει συνεδρίαση στη Βουλή μία φορά. Θέλω να ξαναέρθω…

Αρχικά συγχαρητήρια. Πολύ σημαντικό, να συμμετέχουμε στην πολιτική ζωή του τόπου, με τον οποιονδήποτε τρόπο επιλέγει ο καθένας από εμάς. Υπάρχουν δύο τρόποι: είτε με μία ειδική είσοδο, που μπορεί να δοθεί από την κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, αν θέλει κάποιος να πάει μεμονωμένα να παρακολουθήσει κάποια συνεδρίαση στην Βουλή. Αν πάλι μιλάμε για σχολείο ή σύλλογο, υπάρχει μία ειδική πλατφόρμα που κάνει κανείς αίτηση.

-Ισχύει ότι οι Ρομά παίρνουν επιδόματα χωρίς κριτήρια;

Για αρχή να πούμε, ότι τα κριτήρια για τα επιδόματα είναι ίδια για όλους τους Έλληνες πολίτες και για κάθε δικαιούχο του επιδόματος. Τώρα, αυτό το οποίο έχουμε κάνει εμείς ως Κυβέρνηση, ειδικά, είναι για το επίδομα παιδιού, να πρέπει να υπάρχει πραγματική φοίτηση στο σχολείο, για να μπορεί κάποιος να το πάρει.

-Πότε θα εφαρμοστεί ο έλεγχος και η κάρτα εισόδου στα ΑΕΙ;

Τα Πανεπιστήμια πρέπει να έχουν επικαιροποιήσει και να έχουν ολοκληρώσει μέχρι τέλος Ιουλίου όλα τα σχέδια ασφαλείας, για τα οποία είχαν υποχρέωση από το 2021, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εγκατάσταση του συστήματος ελεγχόμενης εισόδου.

-Είναι δυνατόν κάποιος να ελέγχεται για το αν θα μπαίνει ή όχι στο Πανεπιστήμιο;

Ναι, το καταλαβαίνω ότι στη χώρα μας που κάποια πράγματα τα έχουμε μπερδέψει, αυτό πρέπει να το συζητάμε. Δηλαδή -επειδή ακούω και την κριτική από τα γνωστά κόμματα της αντιπολίτευσης- για να μπεις στα γραφεία ενός οποιουδήποτε κόμματος, από αυτά της αριστεράς κυρίως, που εναντιώνονται σε αυτή την αυτονόητη κίνηση, μπαίνεις έτσι; «Λες γειά σας, ήρθα;» Πηγαίνεις σε όποιον όροφο θες; Όχι, προφανώς. Κάντε μια σχετική δοκιμή, για να το διαπιστώσετε. Αυτό, άλλωστε, συμβαίνει και σε όλα τα πολιτισμένα κράτη του κόσμου. Ήμουνα νιος και γέρασα, το ξέρω, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα λύσουμε και αυτά.

-Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας στην Πιερία και εργάζομαι πάνω στον τουρισμό. Αντιμετωπίζουμε έλλειψη προσωπικού. Μπορεί να γίνει πιλοτικά σε έναν νόμο, έστω και για ένα εξάμηνο αντί για επίδομα ανεργίας, να δίνεται επίδομα εργασίας;

Ενδιαφέρουσα η ερώτηση από τον κύριο που είναι ελεύθερος επαγγελματίας στην Πιερία. Να πούμε καταρχάς, ότι έχουμε μειώσει κατά 5,4% τις ασφαλιστικές εισφορές και ειδικότερα στις υπερωρίες, στη νυχτερινή εργασία. Να πούμε, ότι υπάρχει η πλατφόρμα JOBmatch, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική πλατφόρμα, ένα καλό εργαλείο για τις μικρομεσαίες, ειδικότερα, επιχειρήσεις.

Τώρα, για τον πυρήνα της ερώτησης. Κάναμε πολύ σημαντικές αλλαγές στο επίδομα ανεργίας, γιατί -όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο κύριος στην ερώτησή του- ήταν λίγο παράδοξο να επιδοτεί το κράτος τόσο πολύ την ανεργία, τη στιγμή που η ανεργία μειώνεται, γιατί κάποτε πράγματι υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη. 'Αρα είναι, πλέον, πολύ πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις. Είναι πολύ πιο στοχευμένο το επίδομα ανεργίας. Είναι μικρότερη η περίμετρός του και ακριβώς αυτός ήταν και ο στόχος της Κυβέρνησης. Πλέον, να επιδοτούμε πολύ περισσότερο την εργασία. Αλίμονο, άλλωστε, αν δεν ήταν αυτός ο στόχος, όταν έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από οποιοδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης.

-Μπορεί να γίνει ψηφιοποίηση της διαδικασίας μεταδημότευσης;

Εδώ έχουμε μία πρόταση - ιδέα να ψηφιοποιήσουμε και την υπηρεσία της μεταδημότευσης. Λοιπόν, έχουμε καταφέρει μέσα σε περίπου έξι χρόνια και έχουμε ψηφιοποιήσει πάνω από 2.000 υπηρεσίες. Τώρα, λοιπόν, βγάλαμε, την υπηρεσία αξιολόγησης από τους πολίτες (axiologisi.ypes.gov.gr μέσω του gov.gr). Μεταξύ αυτών που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη διαδικασία είναι το ακόλουθο: Μπορούμε να προτείνουμε ποιες άλλες υπηρεσίες θέλουμε να ψηφιοποιηθούν. Οπότε, ναι, θέλουμε ακόμα περισσότερες τέτοιες προτάσεις για ακόμα περισσότερες υπηρεσίες που θα ψηφιοποιηθούν.

-Γιατί υπάρχει απαγόρευση συμμετοχής στην κινητικότητα για υγειονομικούς (διοικητικούς) λόγω covid, ενώ δεν υπάρχει (σ.σ. πανδημία);

Για την άρση της αναστολής απαιτείται Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων. Αυτό το οποίο μπορώ να απαντήσω, ειδικά για την ερώτηση της κυρίας που ρωτάει, είναι ότι ετοιμάζει σχετική εισήγηση η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, για να μπορεί να αρθεί μερικώς η αναστολή μεταξύ φορέων του Υπουργείου Υγείας και κεντρικά του Υπουργείου Υγείας.

-Δεν θα επιτρέπονται, πλέον, οι ψησταριές στα πανηγύρια;

Δεν είναι δυνατόν ποτέ να νομοθετούσαμε ή τουλάχιστον να μπορούσα εγώ να το ανακοινώσω αυτό το πράγμα, να πάμε στα πανηγύρια χωρίς να μπορούμε να φάμε σουβλάκια και να μην υπάρχουν ψησταριές. Για να ξέρετε, δεν έχει νομοθετηθεί κάτι τέτοιο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα που να έχει να κάνει με τα πανηγύρια. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις, προγενέστερες, με κανόνες της Πολιτικής Προστασίας γενικά για αστικές και περιαστικές περιοχές. Αλλά όχι, ούτε τέτοια απόφαση υπάρχει ούτε τέτοιος νόμος έχει αλλάξει ούτε πρόκειται να αλλάξουμε κάτι σχετικά με τις ψησταριές και τα πανηγύρια.

-Ποια είναι τα μέτρα που θα λάβετε για τα Πανεπιστήμια σχετικά με τη βία;

Οι περισσότερες ερωτήσεις -και λογικό- είναι σχετικά με τα μέτρα που θέλουμε να εφαρμόσουμε επιπλέον, για τα Πανεπιστήμια. Συγκρατήστε, επιγραμματικά, τα εξής:

Πρώτον, αυτοματοποιημένες ποινές. Ασκείται ποινική δίωξη, γιατί σε έπιασαν να κάνεις κάτι που να έχει να κάνει με τη σωματική ακεραιότητα ή απειλή της ζωής μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο και είσαι φοιτητής; Αυτοδικαίως, για δύο χρόνια αναστολή φοιτητικής ιδιότητας. Καταδικάστηκες αμετάκλητα; Οριστική διαγραφή.

Δεύτερον. Τα έσπασες; Προκάλεσες κάποια ζημιά; Θα πληρώσεις εσύ και όχι όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Δεν πλήρωσες; Θα σου έρθει στο ΑΦΜ σου, να το πληρώσεις από εκεί.

Τρίτον, τα Πανεπιστήμια, οι Πρυτανικές Αρχές πρέπει να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αλλιώς υπάρχουν σχετικές πειθαρχικές κυρώσεις. Όλοι στην ίδια σελίδα είμαστε, αλλά οι κανόνες υπάρχουν για να τηρούνται.

Και βέβαια, γιατί υπάρχει και η διάσταση της Δικαιοσύνης, με πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων βίας στα Πανεπιστήμια κατά προτεραιότητα. Το δρόμο μας τον έδειξε η ταχύτερη, πλέον, εκδίκαση υποθέσεων για τη βία στα γήπεδα και για την ενδοοικογενειακή βία.

-Για το θέμα του δημογραφικού. Ποιες κινήσεις να περιμένουμε από την Κυβέρνηση;

Και βέβαια είναι τεράστιο πρόβλημα το δημογραφικό και δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως θεωρώ, ότι είμαστε η Κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει πολλά και πρέπει να κάνει περισσότερα. Πάμε να τα δούμε πολύ γρήγορα.

Πρώτον, θεσπίσαμε το επίδομα γέννησης. Αρχικά το πήγαμε στις 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Και το αυξήσαμε μέχρι και τις 3.500 ευρώ, ανάλογα με το πόσα παιδιά έχει κάθε οικογένεια.

Αυξήσαμε την άδεια μητρότητας, από τους 6 στους 9 μήνες. Ενώ, ταυτόχρονα, αυξήσαμε και το επίδομα μητρότητας. Μέχρι πρότινος το έπαιρνες για έναν μόνο μήνα, κάτω από 1.000 ευρώ, ενώ τώρα το παίρνεις για 9 μήνες και ισούται με τον κατώτατο μισθό. Ισχύει και για άνεργες και για ελεύθερες επαγγελματίες και για αγρότισσες, νέες μητέρες.

Ακολουθούμε μία πολιτική κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού, αυξάνοντας συνεχώς τη χρηματοδότηση για τα σχετικά vouchers. Αυξήσαμε το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με παιδί. Μειώσαμε το ΦΠΑ στα βρεφικά είδη από το 24% στο 13%.

Είναι πάρα πολλά ακόμα, τα οποία μπορώ να σας αναφέρω και πάρα πολλά που πρέπει να κάνουμε. Είναι μια πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική μάχη, ο περιορισμός των συνεπειών του δημογραφικού.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση του Δημογραφικού έχει πάνω από 100 δράσεις, οι οποίες εξειδικεύονται σε πέντε άξονες. Δεν θέλω να σας κουράσω με αυτά. Να σας πω, ότι ναι, έχουμε κάνει βήματα. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα και σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι και όλες μαζί.

Και μερικές ερωτήσεις - απαντήσεις που δεν σχετίζονται με το κυβερνητικό έργο:

-Για ποιο λόγο να μην γίνουν εκλογές το φθινόπωρο; Θεωρώ τον αιφνιδιασμό σωστή επιλογή…

Εδώ μας λένε να κάνουμε εκλογές τον Σεπτέμβριο. Εκλογές θα γίνουν το 2027. Δεν συζητιέται κάτι τέτοιο. Το έχουμε απαντήσει. Το έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός.

-Ποια εφαρμογή σας «τρώει» τον περισσότερο χρόνο;

Ποια εφαρμογή μου τρώει τον περισσότερο χρόνο; Τώρα, τί να σας πω; WhatsApp. Δεν υπάρχει, νομίζω αυτό. Δεν συζητιέται.

-Πρόβλεψη για το Final Four της Euroleague…

Όχι, με συγχωρείτε, αυτή την ερώτηση απαγορεύεται να την απαντήσουμε. Δεν κάνουμε ποτέ προβλέψεις πριν από το Final Four.

-Τί «σκρολάρετε» στα social media, εκτός από πολιτική;

Οτιδήποτε έχει φαγητά, οτιδήποτε έχει ταξίδια και βέβαια οτιδήποτε αφορά την Ευρωλίγκα.

Πηγή: skai.gr

